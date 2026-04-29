Sosyal güvenlik mevzuatına göre dul ve yetim aylıkları "ömür boyu" bir garanti sunmuyor. Maaşın devamlılığı belirli şartların korunmasına bağlı:

Dul Eşler: Yeniden evlendikleri anda maaşları kesiliyor. Ancak bu evlilik boşanma veya ölümle sona ererse, yeniden başvuru yaparak maaşlarını bağlatabiliyorlar.

Erkek Çocuklar: Eğitim durumuna göre; lisede 20, üniversitede 25 yaşına kadar maaş alabiliyorlar. Sigortalı bir işe girmeleri durumunda ise hakları sona eriyor.

Kız Çocukları: Evlenene veya sigortalı bir işe girene kadar yaş sınırı olmaksızın maaş alabiliyorlar.

HİLELİ BOŞANMA TUZAĞINA DİKKAT: FAİZİYLE GERİ ALINIYOR!

İsa Karakaş’ın yazısında en çok dikkat çeken noktalardan biri de "anlaşmalı boşanmalar" oldu. Sırf yetim aylığı alabilmek için kağıt üzerinde boşanan ancak eski eşiyle yaşamaya devam edenler SGK radarında.

Kritik Uyarı: SGK, hileli boşanma tespit ettiği durumlarda bugüne kadar ödenen tüm maaşları yasal faiziyle birlikte geri talep ediyor. Ayrıca bu durum "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında adli mercilere de taşınabiliyor.

MALUL ÇOCUKLARA ÖZEL KORUMA

Çalışma gücünü en az %60 oranında kaybeden malul çocuklar, sistem tarafından özel olarak korunuyor:

Bu çocuklar evlenseler dahi (şartları devam ettiği sürece) maaş almaya devam edebiliyorlar.

Ancak düzenli sağlık kurulu kontrollerine girmek zorundalar; iyileşme tespiti durumunda maaşları kesiliyor.

EVLENME İKRAMİYESİ VE YENİDEN HAK KAZANMA

Kız çocukları evlendikleri takdirde SGK’dan evlenme ikramiyesi (çeyiz yardımı) alabiliyor. Ancak bu ikramiyeyi alanların, boşanma durumunda maaşın yeniden bağlanması için belirli bir bekleme süresine tabi olabileceği hatırlatılıyor.

Kaynak: YeniÇağ