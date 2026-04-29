İslam Memiş, “Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var saat 21'de açıklayacak. Bir karar değişikliği beklemiyoruz. Pas geçmesini bekliyoruz." dedi. Ayrıca bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı olduğunu ve pas geçmesini beklediğini dile getirdi.

Memiş, “Yine İran konusundaki belirsizlikler devam ediyor. Gelen haber akışları burada temkinli bir şekilde fiyatları baskılamaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Yatırımcılara uyarıda bulunarak küresel piyasalarda bütün enstrümanlarda bir belirsizlik var, bir baskılanma olduğunu bunun da yatırımcıların tekrar beklemesine işaret ettiğini aktardı. Memiş, “Bu savaş belirsizliği devam ettikçe bütün yatırımcılar da kenarda sessizce beklemeye devam edecek." dedi.

"PETROL KARŞISINDAKİ BÜTÜN VARLIKLAR BASKI ALTINDA"

İslam Memiş, “Özellikle petrol fiyatları yine 110 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Petrol karşısındaki bütün varlıklar yine baskı altında kalmaya devam ediyor. Görüşmelerin sonucunda ne olacak buradaki belirsizlik devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarının sektöre olumsuz yansımalarını yakından takip ettiklerini belirten Memiş, içeride çeşitli tedbirler alınmaya devam edildiğini söyledi.

Varlık barışı ile alakalı bir süreç yaşandığını belirten Memiş, “Yurt dışındaki yaşayan kişilerin buraya Türkiye'ye gelirken cüzi bir miktarda vergiyle bu varlık barışından yararlanması önemli. Bu gibi tedbirler bizi biraz daha koruyacaktır diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi