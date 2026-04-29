Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin açıklama yaptı. Bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi aynı tutarda ödeneceğini belirten Işıkhan, ödeme takvimine ilişkin çalışma yapılabileceğini ifade etti.

Bakan Işıkhan, “Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır” dedi.

Mevcut uygulama kapsamında ikramiye tutarında bu yıl herhangi bir artış yapılmazken, yaklaşık 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayan ödeme sisteminde, bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek yeni bir düzenlemeye gidilmediği ifade edilmişti.