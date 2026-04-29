Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından daha önce usulsüz şekilde kullanılan "Çift IMEI" kayıtlı cihazlara tanınan 120 günlük süre, 1 Mayıs 2026 itibarıyla sona erecek. Sürenin dolmasına sadece 2 gün kalırken, kayıt işlemlerini tamamlamayan telefonların şebeke erişimi kesilecek.

SON 48 SAAT!

29 Nisan itibarıyla son tarihe yaklaşık 48 saat kalırken, özellikle yurt dışından getirilen ve usulsüz yöntemlerle kaydedilen yüz binlerce cihazın kapanma riski bulunuyor.

Düzenleme kapsamında, çift SIM'li cihazların ikinci IMEI numarasını farklı telefonlara tanımlayarak sistemi yanıltan kullanıcılar "usulsüz kayıt" kapsamında değerlendiriliyor.

KAYIT ÜCRETİ 54 BİN 258 TL

BTK'nın teknik incelemelerine göre, tek pasaport hakkıyla birden fazla cihazı aktif eden kullanıcılar da risk grubunda yer alıyor.

Kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. 2026 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

-Pasaporta işlenmemiş ya da kayıt süresi dolmuş yurt dışı cihazlar,

-İkinci IMEI numarasını başka cihazlarda kullananlar,

-Uzun süre sinyal almayan ve takibe giren telefonlar kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

IMEI NUMARAMI NASIL ÖĞRENİRİM?

Yetkililer, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için e-Devlet üzerinden IMEI sorgulaması yaparak cihaz durumunu kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Telefonun IMEI numarası ise arama ekranına *#06# yazılarak öğrenilebiliyor.

UZMANLARDAN UYARI

Özellikle ikinci el telefon alacak vatandaşların, cihazın yalnızca kendi hatlarıyla çalışıp çalışmadığını kontrol etmeleri gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca usulsüz IMEI değişikliği yapan kişiler hakkında adli işlem uygulanabileceği hatırlatılıyor.

Düzenleme ile birlikte kayıt dışı cihaz kullanımının önüne geçilmesi ve sistemin daha şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor.