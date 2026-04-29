Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi mart ayında 97,9 iken, nisan ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 96,4 değerini aldı. Böylece endeks Temmuz 2025’ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

ALT KALEMLERDE KARIŞIK SEYİR

Endeksin alt kırılımlarına bakıldığında, nisan ayında bazı sektörlerde artış, bazılarında ise düşüş görüldü.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 85,5 değerine yükselirken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,4 azalarak 98,6 seviyesine geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,1 azalışla 109,7’ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,8 düşüşle 111,6’ya indi.

İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 artış göstererek 83,6 değerini aldı.

100’ÜN ALTI KÖTÜMSERLİĞE İŞARET EDİYOR

Ekonomik güven endeksi 0 ile 200 aralığında değer alırken, 100’ün üzerindeki değerler genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’ün altındaki değerler ise kötümserliği gösteriyor.

Nisan ayında endeksin 96,4 seviyesinde gerçekleşmesi, genel ekonomik görünüme ilişkin temkinli ve kötümser beklentilerin sürdüğüne işaret etti.