Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı İşgücü İstatistikleri raporunu yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı aynı dönemde 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %10,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,5 oldu.

Bu oran erkeklerde %66,0, kadınlarda ise %31,5 olarak gerçekleşti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İŞGÜCÜNE KATILIM YÜKSELDİ

İşgücü, Mart ayında bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %52,8 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,8, kadınlarda ise %35,3 oldu.

GENÇ İŞSİZLİKTE GERİLEME

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %15,3 seviyesine geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %12,8, kadınlarda ise %20,4 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ GERİLEDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,8 saat azalarak 41,7 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Mart ayında bir önceki aya göre 1,6 puan artarak %31,5 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %21,0, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise %20,4 olarak tahmin edildi.