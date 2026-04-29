Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 16 Nisan 2026 tarihinde onay verdiği dev artırım kapsamında şirket sermayesinde rekor bir büyüme gerçekleşti.

Mevcut Sermaye: 161.805.000 TL

Artırım Tutarı: 875.195.000 TL

Yeni Sermaye: 1.037.000.000 TL

Bedelsiz Oranı: %540,895

MKK'DAN BİLDİRİM: PAYLAR ALACAK KAYDEDİLDİ

Hak kullanım başlangıç tarihinin 27 Nisan 2026 olarak belirlenmesinin ardından, teknik süreç bugün itibarıyla sonuçlandı. MKK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.’nin (TRILC) %540,895 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işlemlerinde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 29.04.2026 tarihinde alacak kaydedilmiştir."

