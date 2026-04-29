MKK, Türk İlaç (TRILC) yatırımcılarının merakla beklediği bedelsiz sermaye artırımı süreciyle ilgili son adımı tamamladı. Bedelsiz paylar hesaplara yansıtıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 16 Nisan 2026 tarihinde onay verdiği dev artırım kapsamında şirket sermayesinde rekor bir büyüme gerçekleşti.

Mevcut Sermaye: 161.805.000 TL

Artırım Tutarı: 875.195.000 TL

Yeni Sermaye: 1.037.000.000 TL

Bedelsiz Oranı: %540,895

MKK'DAN BİLDİRİM: PAYLAR ALACAK KAYDEDİLDİ

Hak kullanım başlangıç tarihinin 27 Nisan 2026 olarak belirlenmesinin ardından, teknik süreç bugün itibarıyla sonuçlandı. MKK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.’nin (TRILC) %540,895 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işlemlerinde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 29.04.2026 tarihinde alacak kaydedilmiştir."

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
