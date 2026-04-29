Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların alıp-sattığı hisseler yakından takip edilmeye devam ediyor. İş Yatırım'ın bugünkü raporuna göre yabancının borsadaki payı yüzde 35,25 seviyesine geriledi.
Günlük bazda yabancı oranındaki değişimlere bakıldığında, enerji ve teknoloji odaklı şirketlerdeki girişler ön plana çıktı.
YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER:
ORGE: 4,8 bps
BIGEN: 3,47 bps
BORLS: 2,2 bps
YABANCI ORANI EN ÇOK AZALAN HİSSELER:
DOFRB: -4,67 bps
ESEN: -4,47 bps
DESPC: -1,95 bps
İSTİKRAR SÜRÜYOR: 10 GÜNDÜR ARALIKSIZ ALIYORLAR
Piyasanın genelindeki hafif satıcılı seyre rağmen, yabancı yatırımcıların 10 işlem günü boyunca kesintisiz olarak paylarını artırdığı 5 hisse senedi piyasada pozitif ayrışıyor. Bu durum, kurumsal fonların söz konusu şirketlerde orta vadeli pozisyon toplama stratejisi yürüttüğüne işaret ediyor:
ALCTL (Alcatel Lucent Teletaş)
EKSUN (Eksun Gıda)
ERBOS (Erbosan)
GEDZA (Gediz Ambalaj)
INGRM (Ingram Micro Bilişim)
YABANCILARIN ÇIKIŞ SERİSİ YAPTIĞI HİSSELER
Bazı hisselerde ise yabancı oranındaki azalış günlerdir devam ediyor. Satış baskısının en çok hissedildiği ve yabancı payının sürekli düştüğü kağıtlar şunlar oldu:
KIMMR: 9 gündür düşüşte
DOCO: 8 gündür düşüşte
GENIL: 8 gündür düşüşte
ALKIM: 6 gündür düşüşte
RUBNS: 6 gündür düşüşte
