Günlük bazda yabancı oranındaki değişimlere bakıldığında, enerji ve teknoloji odaklı şirketlerdeki girişler ön plana çıktı.

YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER:

ORGE: 4,8 bps

BIGEN: 3,47 bps

BORLS: 2,2 bps

YABANCI ORANI EN ÇOK AZALAN HİSSELER:

DOFRB: -4,67 bps

ESEN: -4,47 bps

DESPC: -1,95 bps

İSTİKRAR SÜRÜYOR: 10 GÜNDÜR ARALIKSIZ ALIYORLAR

Piyasanın genelindeki hafif satıcılı seyre rağmen, yabancı yatırımcıların 10 işlem günü boyunca kesintisiz olarak paylarını artırdığı 5 hisse senedi piyasada pozitif ayrışıyor. Bu durum, kurumsal fonların söz konusu şirketlerde orta vadeli pozisyon toplama stratejisi yürüttüğüne işaret ediyor:

ALCTL (Alcatel Lucent Teletaş)

EKSUN (Eksun Gıda)

ERBOS (Erbosan)

GEDZA (Gediz Ambalaj)

INGRM (Ingram Micro Bilişim)

YABANCILARIN ÇIKIŞ SERİSİ YAPTIĞI HİSSELER

Bazı hisselerde ise yabancı oranındaki azalış günlerdir devam ediyor. Satış baskısının en çok hissedildiği ve yabancı payının sürekli düştüğü kağıtlar şunlar oldu:

KIMMR: 9 gündür düşüşte

DOCO: 8 gündür düşüşte

GENIL: 8 gündür düşüşte

ALKIM: 6 gündür düşüşte

RUBNS: 6 gündür düşüşte

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.