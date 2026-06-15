Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı işlemleri kapsamında bugün iki hissenin fiyatında düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS) ve Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) paylarında temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesi gerçekleştirildi.

BULGS VE LOGO HİSSELERİNDE FİYAT DÜZELTMESİ

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS)

Pay başına brüt temettü: 0,0932835 TL

Pay başına net temettü: 0,0932835 TL

Temettü sonrası teorik fiyat: 39,97 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

BULGS HİSSE DETAY VERİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)

Pay başına brüt temettü: 5,2631578 TL

Pay başına net temettü: 4,4736841 TL

Temettü sonrası teorik fiyat: 140,34 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

LOGO HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.