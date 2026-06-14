Gümüş, 2026 yılına güçlü bir yükselişle başlamasına rağmen haziran ayı itibarıyla yıl içindeki tüm kazanımlarını geri verdi. Ocak ayında yüzde 60'ın üzerinde değer kazanan ve kısa süreliğine ons başına 120 doları gören metal, son dönemdeki sert satışlarla 68 dolar civarına kadar geriledi.

Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, gümüşte yaşanan bu sert dönüşün yalnızca değerli metal piyasasıyla sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekti. McGlone'a göre gümüşteki hızlı yükselişin ardından gelen düşüş, altın, daha geniş metal piyasası ve riskli varlıklar için öncü bir uyarı sinyali olabilir.

McGlone, gümüşün yılın başında yüzde 60'ı aşan kazançtan yılbaşından bu yana kayba dönmesinin altın ve diğer riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

MIKE MCGLONE'DAN ALTIN UYARISI! "KAYIP ALTINDA DA BASKI OLUŞTURABİLİR"

Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, gümüşteki bu hareketin yalnızca değerli metal piyasası açısından değil, daha geniş metal piyasası ve riskli varlıklar açısından da uyarı niteliğinde olabileceğini belirtti.

McGlone, 8 Haziran'da X hesabından yaptığı paylaşımda, gümüşün yılın başında yüzde 60'ı aşan kazançtan yılbaşından bu yana kayba dönmesinin altın ve diğer riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

METAL ENDEKSİ VE S&P 500 AYRIŞTI

McGlone'un aktardığı verilere göre Bloomberg Commodity All Metals Total Return Subindex 2026 yılında yüzde 6 yükseldi. S&P 500 toplam getirisi ise 12 Haziran itibarıyla yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

Metal endeksi ocak ayındaki zirvesinde yüzde 22 artış kaydetmişti. Ancak ilkbaharın sonlarına doğru görünüm değişti. Gümüş negatif bölgeye geçerken, altının getirisi tek haneli seviyelere indi. Bakır ve metal endeksi de aşağı yönlü hareket etti. Aynı dönemde S&P 500 yüzde 9'luk getirisiyle söz konusu varlıkların önüne geçti.

OYNAKLIK 2007'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

McGlone, BCOMAMT'nin 180 günlük oynaklığının S&P 500'ün 2,2 katına ulaştığını ve bunun 2007'den bu yana görülen en yüksek seviye olduğunu bildirdi.

Tarihsel ortalamanın 1'e 1'e daha yakın olduğuna dikkat çeken McGlone'a göre, aşırı oynaklığın hızlı fiyat artışıyla birleşmesi çoğu zaman zirve işareti olarak değerlendiriliyor.

McGlone değerlendirmesini, "Eğer hisseler aşağı dönüyorsa, metaller için önemli olan da bu olabilir" sözleriyle tamamladı.

GÜMÜŞTE KRİTİK DESTEK 64 DOLAR

Analistlere göre kısa vadede 64 dolar seviyesi gümüş için ilk önemli destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altında günlük kapanış yapılması halinde 60 dolarlık psikolojik eşik gündeme gelebilir.

60 doların altındaki hareketlerde ise 55-58 dolar bandı olası destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 72 dolar seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Gümüşün dengelenebilmesi için bu seviyenin üzerinde kapanış yapması gerekiyor. 75 doların üzerinde haftalık kapanış ise düşüş trendinin kırılması açısından önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

KISA VADEDE 64-65 DOLAR BANDI İZLENECEK

Kısa vadeli beklentilere göre gümüşün önümüzdeki 1-2 haftada 64-65 dolar aralığını test etmesi bekleniyor. Bu bölgenin korunması halinde 70 dolara doğru tepki yükselişi görülebilir.

Ancak 64 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda fiyatın hızlı şekilde 60 dolara gerileyebileceği değerlendiriliyor.

GÜMÜŞTE 50 DOLAR SENARYOSU

Orta vadede McGlone'un temel senaryosu, metallerde daha düşük seviyelere dönüş yaşanabileceği yönünde. Bu görünümde ABD'nin artan enerji hakimiyeti ve teknolojik gelişmelerin etkili olabileceği belirtiliyor.

McGlone, borsada sert bir geri çekilme yaşanması halinde gümüşte 50 dolar seviyesinin olası hedef haline gelebileceğini değerlendiriyor. Buna karşılık, S&P 500'ün yeniden yükseliş trendine dönmesi durumunda gümüşün de destek bularak 75 dolar seviyesine yaklaşabileceği ifade ediliyor.

GÜMÜŞTE KIRILGAN GÖRÜNÜM SÜRÜYOR

Gümüşte ocak ayında görülen yüzde 60'ı aşan yükselişin ardından kazanımların tamamen silinmesi, piyasada kırılganlığın arttığını gösteriyor.

Kısa vadeli yatırımcılar için 64 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkarken, uzun vadeli yatırımcılar açısından 60 doların altına olası bir geri çekilmenin daha uygun risk-getiri dengesi sunabileceği değerlendiriliyor. Ancak hisse senedi piyasaları yeniden denge bulana kadar gümüşte aşağı yönlü risklerin canlı kalabileceği belirtiliyor.

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