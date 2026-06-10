Kıymetli metaller, son ayların en sert ve en keskin tek seanslık düşüş dalgasıyla karşı karşıya kaldı. ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler ve jeopolitik risk primindeki geçici yumuşama, altın ve gümüş piyasalarında "zayıf ellerin" hızla elenmesine yol açtı.

Ancak emtia uzmanları ve uzun vadeli yatırımcılar için asıl soru şu: Bu düşüş yapısal bir ayı piyasasının başlangıcı mı, yoksa yeni zirveler öncesi son büyük treni kaçırmama fırsatı mı?

PİYASAYI SARSAN MAKRO TETİKLEYİCİLER

Emtia piyasalarındaki bu ani kırılmanın arkasında, beklentilerin oldukça üzerinde gelen mayıs ayı ABD istihdam raporu yer alıyor. Eğlence, konaklama ve yerel yönetimler öncülüğünde ekonomiye 172.000 yeni pozisyon eklenirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'te sabit kaldı.

Bu veriyle birlikte Fed’in kısa vadede faiz indirimine gideceği umutları rafa kalktı ve piyasalar "uzun süre daha yüksek faiz" senaryosunu fiyatlamaya başladı.

ABD tahvil getirileri yüzde 4,55’e fırlarken, dolar endeksi (DXY) güç kazandı. Getiri sağlamayan altın ve gümüş gibi varlıkları elde tutmanın fırsat maliyeti yükselince, fon çıkışları kaçınılmaz oldu.

2026 YILINDA 100 DOLAR RADARDA, 300 DOLAR MASADA

Küresel yatırım bankaları, gümüş piyasasına yönelik 2026 yılı tahminlerini açıkladı.

Yeşil enerji devrimi, yapay zekâ altyapısı ve fiziki arz kısıtlarıyla desteklenen gümüşte, bankaların yıl sonu beklenti ortalaması 95,37 dolar gibi tarihi bir seviyeye ulaştı.

Bazı kurumlar ise olası bir açığa satış sıkışması durumunda 300 doların üzerini işaret ediyor.

JPMorgan ve Goldman Sachs: "Fiziki Arz Kısıtlı, Yapay Zekâ Talebi Güçlü"



Yükseliş korosunun öncülerinden JPMorgan Chase, 2026 yılı genelinde gümüş için ortalama 81 dolarlık bir fiyat öngörürken, yılın son çeyreğinde bu rakamın 85 dolara çıkacağını tahmin etti. Banka bu yükselişin arkasında Çin’den gelen güçlü talep ile fiziki piyasadaki arz kısıtlarını gerekçe gösterdi.

Goldman Sachs ise hedefini daha da yukarı koyarak ons gümüş için 85 ile 100 dolar aralığını işaret etti. Kuruma göre; yeşil enerji dönüşümü, elektrikli araç üretimi ve yapay zekâ destekli enerji sistemleri gümüş fiyatlarını yukarı iten ana motorlar olacak.

Citi ve Deutsche Bank’tan 100 Dolar Üzeri Senaryolar



Piyasada üç haneli fiyatları telaffuz eden bankaların sayısı da az değil. Citigroup, 2026'nın ikinci yarısında ons gümüşün hızlı bir ivmeyle 110 dolara ulaşabileceğini duyurdu. Banka, aşırı boğa senaryosunda ise fiyat bandının 100 ile 150 dolar arasına genişleyebileceğini iddia etti.

Yıl sonu için net 100 dolar hedefi koyan Deutsche Bank, altın-gümüş rasyosundaki gerilemeye ve Şanghay piyasasındaki spot fiyatın vadeli fiyattan yüksek olması eğiliminin yarattığı arz baskısına dikkat çekti. Benzer şekilde BNP Paribas da 100 doların üzerindeki seviyelerin oldukça mümkün birer hedef olduğunu belirtti.

Bank of America'dan Çarpıcı Rapor: "309 Dolar Mümkün"



Raporlar arasındaki en sıra dışı ve agresif tahmin Bank of America’dan geldi. Banka, normal piyasa koşullarını içeren temel senaryosunda ons gümüş için 56-65 dolar aralığını beklese de madalyonun diğer yüzündeki risklere vurgu yaptı.

Altın-gümüş rasyosunun tarihsel dip seviyelerine gerilemesi durumunda piyasada sert bir açığa satış sıkışması yaşanabileceğini belirten banka, böyle bir patlamada fiyatların 135 dolar ila 309 dolara kadar fırlayabileceğini değerlendirdi.

Morgan Stanley ve Barclays: Ilımlı Boğa Kampı



Morgan Stanley, altın-gümüş rasyosunun seyrine bağlı olarak fiyatların 80 ile 104 dolar aralığında dalgalanacağını öngörüyor.

Banka, küresel gümüş stoklarının düşük seviyelerde olmasını ve büyük fonların portföy dağılımlarında gümüşe daha fazla yer ayırmaya başlamasını yükselişin temeli olarak görüyor.

Barclays ise yeşil dönüşüm yatırımlarının desteğiyle ortalama 75 dolarlık bir fiyatlama bekliyor.

Muhafazakar Kalanlar: UBS ve HSBC



Piyasadaki genel coşkuya rağmen bazı kurumlar temkinli tarafta kalmayı tercih etti.

UBS, yıl sonu tahminini 80 dolar seviyesinde tuttu. Banka, endüstriyel talebi onaylasa da güneş paneli üreticilerinin maliyet düşürmek için daha az gümüş kullanmaya yönelik (tasarruf odaklı) Ar-Ge çalışmalarının fiyat üzerinde bir baskı unsuru oluşturabileceğini savundu.

En düşük tahmini paylaşan HSBC ise yıl sonu için 70 dolar, yıl genel ortalaması için ise 75 dolar öngördü. Banka, mücevher talebindeki zayıflamaya ve küresel arz açığının beklenenden daha hızlı daralabileceği riskine vurgu yaptı.

GÜMÜŞTE GÜNCEL TEKNİK GÖRÜNÜM

Düşüş dalgasında spot altın cuma günü yüzde 3,39 kayıpla 4.323 dolara gerilerken hem endüstriyel hem de spekülatif bir varlık olan gümüş, adeta bir çöküş yaşayarak yüzde 8,12 değer kaybetti ve 67,90 dolara indi.

Likidite daraldığında gümüşün altından çok daha sert tepki vermesi, onun volatil doğasını bir kez daha hatırlattı. Haftanın ilk günlerinde (pazartesi) 68,76 dolara doğru tepki yükselişi gelse de satış baskısı teknik grafiklerde derinleşmeye devam etti.

• Ons Gümüşte Kritik Seviye: Saat 11.28 itibarıyla ons gümüş günlük bazda yüzde 2,13 değer kaybederek 63.9300 dolar seviyesine kadar çekilmiş durumda. Mayıs ortasında 88 dolar sınırına dayanan ons gümüş, o tarihten bu yana istikrarlı bir düşüş trendi içerisinde hareket ediyor.

• Gram Gümüşte Sert Düşüş: İç piyasadaki yatırımcıları yakından ilgilendiren gram gümüşte ise aynı saatlerde benzer bir karamsar tablo hakim. Günlük yüzde 2,20 düşüşle 94.7852 TL seviyesine gerileyen gram gümüş, mayıs ayında test ettiği 125 TL seviyelerinden sonra dik bir aşağı yönlü kanal izliyor ve psikolojik destek noktalarını zorluyor.

17 HAZİRAN’A DİKKAT!

Piyasalardaki bu durgunluk ve satış eğilimi, gözleri 17 Haziran’da gerçekleştirilecek olan kritik FOMC toplantısına çevirdi. Bu toplantı, Fed’in yeni Başkanı Kevin Warsh’ın koltuğa oturduktan sonra faiz politikasına dair duruşunu netleştireceği ilk büyük sınav olacak.

Stanford yıllarında Milton Friedman'ın parasalcı ekolünden beslenen ve "Enflasyon Bir Seçimdir" teorisini savunan Warsh, enflasyonu döngüsel bir kaza değil, kasıtlı politika başarısızlıklarının bir sonucu olarak görüyor.

Geçmişte (2011 yılında) Ben Bernanke’nin parasal genişleme politikalarına karşı çıkarak Fed’deki görevinden istifa edecek kadar tavizsiz bir "şahin" olan Warsh’ın, Nisan ayında yüzde 3,8’e yükselen ABD TÜFE verisi ve yüksek petrol fiyatları karşısında faiz artırım seçeneğini bile masada tutabileceği konuşuluyor. Bu durum, kısa vadede değerli metaller üzerindeki baskının bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.

UZUN VADELİ BÜYÜK RESİM: ARZ KRİZİ FİYATLARI YUKARI ÇEKECEK Mİ?

Kısa vadeli makro rüzgarlar değerli metallerin aleyhine esse de madalyonun diğer yüzünde göz ardı edilen çok güçlü bir arz-talep krizi bulunuyor. Piyasa aktörleri genellikle talebe odaklansa da arz yönlü dinamikler alarm veriyor.

Gümüş madenciliği üretimi tam on yıl önce, 2016 yılında zirveyi gördü. O günden bu yana yaklaşık yüzde 9 oranında kronik bir düşüş yaşamış durumda.

SONUÇ: DÜŞÜŞLERDEN FAYDALANMA ZAMANI MI?

Tarihsel döngüler, yeryüzündeki toplam altın ve gümüş stokunun (para arzının) yavaş büyüdüğü dönemlerin, her zaman yüksek fiyat dönemleriyle ilişkili olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar; jeopolitik risklerin (özellikle İran-İsrail hattındaki gerilimlerin) yeniden alevlenme potansiyeli ve petrol şoklarının tetikleyebileceği yeni bir küresel enflasyon dalgası öncesinde, ons gümüşün 63,93 dolara, gram gümüşün ise 94,78 TL'ye kadar geri çekilmesini uzun vadeli yatırımcılar için "zayıflıktan faydalanma" ve portföy büyütme fırsatı olarak değerlendiriyor. Kısa vadeli türbülans devam etse de temel analiz her iki metalin de gelecekte yeni rekorlara imza atabileceği beklentilerini gündemde tutuyor.

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