Gümüş fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yükseldi. Ons gümüş yüzde 3 değer kazanarak 58 doların üzerine çıkarken, yatırımcılar ABD-İran gerilimi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri yakından takip ediyor.

Fiyatlardaki yükselişe rağmen, jeopolitik riskler ve yüksek faiz beklentileri nedeniyle gümüş son aylardaki baskılı görünümünü koruyor.

GÜMÜŞ 58 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Haftanın ikinci işlem gününde ons gümüş yüzde 3 yükselerek 58 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Değerli metalde görülen toparlanmaya rağmen fiyatlar, son sekiz ayın düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor.

Piyasalarda yön arayışı sürerken yatırımcılar hem küresel risk iştahını hem de merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri yakından izliyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER FİYATLAMALARDA ETKİLİ OLUYOR

ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarının onuncu gününe girmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, üç ABD askerinin ölümünden İran'ı sorumlu tutan açıklamaları jeopolitik risk algısını artırdı.

İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ambargosu ilan ettiklerini açıklaması, Kızıldeniz üzerinden enerji sevkiyatına ilişkin endişeleri güçlendirirken, İran yönetimi taraflar arasında yeni ateşkes önerilerinin değerlendirildiğini bildirdi. Basına yansıyan haberlerde 10 günlük ateşkes ihtimali de gündeme geldi.

FED BEKLENTİLERİ GÜMÜŞ ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

ABD tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte piyasalarda Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentileri güç kazandı.

Para piyasalarında eylül ayında faiz artışı ihtimali yaklaşık yüzde 55 seviyesine yükselirken, önceki gün bu oran yüzde 51 olarak fiyatlanıyordu.

Faiz getirisi bulunmayan değerli metaller açısından yüksek faiz beklentileri baskı unsuru olmaya devam ederken, yatırımcılar önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve Fed yetkililerinden gelecek mesajlara odaklanmış durumda.