İsviçreli yatırım bankası UBS kısa vadede temkinli, uzun vadede ise iyimser görünümünü korudu. Banka, alım için uygun gördüğü fiyat aralığını aşağı çekerken 2027 yılı için 75 dolar hedefini yineledi.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi, gümüş fiyatlarını yeniden yükselişe taşıdı. Ortadoğu'da tırmanan gerilim, enerji arzına yönelik endişeler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırmasıyla ons gümüş TSI 05.00 itibarıyla 60 dolara dayandı.

Kaynak: TradingView

UBS ALIM SEVİYESİNİ REVİZE ETTİ

Gümüş piyasasında son haftalarda yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından yatırımcıların gözü büyük yatırım bankalarının değerlendirmelerine çevrildi.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, yatırım talebindeki zayıflığı gerekçe göstererek düşüşlerde alım için uygun gördüğü fiyat aralığını aşağı yönlü revize etti.

UBS Stratejisti Dominic Schnider, daha önce alım fırsatı olarak değerlendirilen 55 dolar ve altı seviyesinin güncellendiğini belirterek, 48-50 dolar bandının daha cazip bir alım bölgesi olduğunu ifade etti.

KISA VADEDE RİSKLER SÜRÜYOR

UBS, kısa vadede gümüş piyasasında baskının devam edebileceğine dikkat çekti.

Bankaya göre, Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilim, yükselen petrol fiyatları, güçlü ABD doları ve yüksek faiz ortamı değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Kısa vadeli temkinli duruşuna rağmen UBS, orta ve uzun vadede gümüş fiyatlarına yönelik yükseliş beklentisini koruyor.

Bankanın ons gümüş için paylaştığı hedef fiyatlar şöyle:

Eylül 2026: 65 dolar

Aralık 2026: 70 dolar

Mart 2027: 75 dolar

Haziran 2027: 75 dolar

UBS, Fed'in ilerleyen dönemde faiz indirimlerine başlaması ve ABD dolarında beklenen zayıflamanın gümüş fiyatlarını destekleyeceğini değerlendirirken, mevcut geri çekilmelerin ise uzun vadeli yatırımcılar açısından sınırlı süreli fırsatlar sunabileceğine dikkat çekti.

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Kaynak: Sabah