Gümüş fiyatlarında son dönemde yaşanan sert düşüşler yatırımcıları tedirgin ederken, uzmanlardan gelen arz uyarıları dikkat çekiyor. Mevcut tüketim hızının sürmesi halinde dünya genelindeki erişilebilir gümüş stoklarının yaklaşık üç yıl içinde tükenebileceği öne sürülüyor.

Gümüş yatırımcıları geçtiğimiz ay önemli kayıplarla karşı karşıya kaldı. Dünyanın en büyük fiziksel gümüş destekli borsa yatırım fonlarından biri olan iShares Silver Trust (SLV), son haftalardaki kazançlarını geri vererek 9 Haziran'da 59,01 dolardan kapandı. Fon, yılbaşından bu yana yüzde 8,4 değer kaybetti.

SLV son bir ayda yaklaşık yüzde 19, son bir haftada ise yüzde 13 oranında gerilerken, son bir yılda yüzde 76,7 ve son beş yılda yüzde 127'nin üzerinde getiri sağladı. Analistler, son düşüşü güçlü yükseliş trendinin ardından gelen bir düzeltme hareketi olarak değerlendiriyor.

Kaynak: TradingView

GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI DERİNLEŞİYOR

Gümüş piyasasına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulunan Borneite Capital'in kurucusu Dan Dreyfus, dünya genelinde yıllık gümüş tüketiminin yaklaşık 1,2 milyar ons seviyesinde olduğunu, buna karşın üretimin yalnızca 1 milyar ons civarında kaldığını belirtti. Bu durumun her yıl yaklaşık 200 milyon onsluk bir arz açığı yarattığını ifade eden Dreyfus, erişilebilir gümüş stoklarının da 600 milyon ons seviyesine kadar gerilediğini söyledi.

Dreyfus'a göre mevcut tüketim eğiliminin devam etmesi halinde, söz konusu stoklar yaklaşık üç yıl içinde tükenebilir.

YAPAY ZEKA VE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ TALEBİ ARTIRIYOR

Özellikle yapay zeka destekli veri merkezleri ile güneş enerjisi yatırımlarındaki büyümenin gümüş talebini artıracağını vurgulayan Dreyfus, bu gelişmelerin uzun vadede piyasadaki arz baskısını daha da güçlendirebileceğine dikkat çekti.

Bu kapsamda, halka arza hazırlandığı belirtilen SpaceX'in güneş enerjisiyle çalışan yapay zeka hesaplama uyduları geliştirme planları da öne çıkıyor. İlk etapta yaklaşık 100 kilovatlık işlem gücü sağlayacak uyduların, zaman içerisinde çok daha büyük bir uydu ağına dönüşebileceği ifade ediliyor. Böyle bir senaryonun ise daha fazla güneş paneli üretimi ve dolayısıyla daha yüksek gümüş talebi anlamına geleceği değerlendiriliyor.

Dreyfus, gümüş piyasasında yaşanan sıkıntının aslında enerji dönüşümünün karşı karşıya olduğu daha geniş çaplı hammadde sorunlarının bir parçası olduğunu savunuyor. Nükleer enerji sektöründe de benzer tedarik kısıtlamalarının bulunduğunu belirten Dreyfus, ABD'nin ucuz doğal gaz ve yüksek güneş enerjisi üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen, en önemli sorunun kritik minerallerin temininde yaşandığını ifade etti.

Öte yandan, gümüş fiyatlarında son bir ayda görülen yaklaşık yüzde 19'luk düşüş, piyasadaki yüksek oynaklığın sürebileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlar; enerji dönüşümü, yapay zeka teknolojileri ve kritik minerallere yönelik küresel talepteki artış dikkate alındığında, gümüşün önümüzdeki on yıl boyunca yatırımcıların radarında kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Kaynak: Dünya

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