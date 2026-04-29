Borsa İstanbul yatırımcılarının merakla beklediği sermaye artırımı süreci bugün tamamlanıyor. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA), 29 Nisan Çarşamba günü itibarıyla iç kaynaklarından karşılanmak üzere yüzde 408,474 oranında bedelsiz sermaye artırımına gitti.

YATIRIMCILARA YÜZDE 408 ORANINDA BEDELSİZ PAY

Gerçekleşen bu dev bedelsiz sermaye artırımı ile birlikte, SMRVA hissedarları ellerinde bulunan her 1 lot hisse karşılığında yaklaşık 4,08 lot yeni bedelsiz pay alacak. Şirketin ödenmiş sermayesini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği bu işlem sonrası, yatırımcıların toplam lot sayıları artarken hisse fiyatında düzeltmeye gidildi.

İŞTE YENİ TEORİK FİYAT: 17,73 TL

Borsa İstanbul tarafından sabah seansı öncesinde yapılan resmi açıklamada, bölünme sonrası oluşacak fiyat düzeltmesi paylaşıldı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“SMRVA.E %408,47457 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 17,739 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)”

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hesaplara Geçiş: Bedelsiz paylar, hak sahibi yatırımcıların hesaplarına otomatik olarak yansıtılacak.

İşlem Fiyatı: Hisse senedi, bugünkü seans açılışından itibaren düzeltilmiş yeni fiyatı olan 17,739 TL baz alınarak işlem görmeye başlayacak.

