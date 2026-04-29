Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrilirken, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle taşınmaz alım satımında ödemelerin bankalar ve yetkili finans kuruluşları üzerinden yapılması zorunlu hale getirildi.

ABD tarafında ise Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik ablukanın genişletilmesi için hazırlık talimatı verdiği belirtilirken, ABD Hazine Bakanlığı İran’ın gölge bankacılık ağına yönelik yaptırımlarını genişletti. Jeopolitik tansiyonun yükselmesi petrol ve altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Avrupa cephesinde Almanya’nın savunma harcamalarını artırma planı ve AB’nin Ukrayna’ya sağlanan 105 milyar dolarlık krediye daha sıkı koşullar getirme ihtimali öne çıkıyor.

Makro veri tarafında bugün yurt içinde işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi takip edilecek. Yarın ise İngiltere ve Euro Bölgesi’nde faiz kararları açıklanacak.

Analistler, Fed kararı öncesinde piyasalarda temkinli bir görünümün hakim olduğunu belirtirken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin güne yatay başlamasının beklendiğini ifade ediyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

ALGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

AYCES – Yaşar Holding tarafından 749.975 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ASTOR – Şirketin, 51,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

ARZUM – Aralık 2025’e göre personel sayısının 109’dan 99’a azaldığı açıklandı.

ARMGD – Şirketin, Mersin’de Armada – 4 yatırımı gerçekleştirmesine karar verdiği, yatırım için Hollanda Kalkınma Bankası liderliğinde 110 milyon dolar tutarında uzun vadeli sendikasyon kredisi için Kredi Komitesi'nin ön onayının alındığı açıklandı.

AKHAN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

BIGEN & EGPRO – VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

CLEBI – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

EFOR – Şirkete, Samsun Terme Karma OSB’de bir parselin ön tahsisine karar verildiği açıklandı.

EKGYO – Şirket projelerinden İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumunun 6 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.

FENER – Futbol A Takım Teknik Direktörü Todesco’nun sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

FONET – Şirketin, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ile 132,1 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

FORMT – Beydeğirmeni fabrika sahasındaki inşaat çalışmalarının yeniden başladığı açıklandı.

GESAN – Peak PV Solar’ın TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede 331,3 milyon TL ile en avantajlı teklifi verdiği açıklandı.

GUNDG – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 3,7 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

GLCVY – Şirketin, TEB’in gerçekleştirdiği 401,4 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak satışı ihalesini kazandığı açıklandı.

GRNYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Mayıs’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

GSDDE – Şirketin, Malta'da kurulu bağlı ortaklığı Hako Maritime’ye ait Hako isimli kuru yük gemisinin 21,7 milyon dolara satıldığı açıklandı.

GWIND – Şirketin, Certified B Corporation sertifikasını almaya hak kazandığı açıklandı.

HRKET – Bulgaristan’daki şirketin kuruluş işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

INTEK – Şirketin %51 bağlı ortaklığı Probel Yazılım’ın 14,3 milyon TL bedelle HBYS Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

KLKIM – Şirket bağlı ortaklığı Kalekim Lyksor tarafından Trabzon’a şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

KONTR – Ömer Ünsalan tarafından 17.272.728 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KONTR – Ömer Ünsalan tarafından 10,00 TL fiyattan 17.272.728 adet pay TAS’ta 1 alıcıya satışı kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

LIDFA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

MEPET – Şirket unvanının Break Mola olarak değiştirilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ODINE – Şirketin, 950.978 dolarlık iş aldığı açıklandı.

OZATD – Ataseven Denizcilik tarafından 15.600.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

OZATD – Ataseven Denizcilik tarafından 212,0 TL fiyattan 15.600.000 adet pay TAS’ta 2 alıcıya satışı kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TMSN – Medyada yer alan üretimin durdurulduğu ve şirket çalışanlarına ücretsiz izin verildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

VAKBN – 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

VAKFN – JCR Eurasia tarafından şirletin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ALARK – Şirket sermayesi bugün 435 milyon TL’den %4,1 oranında 18 milyon TL azalışla 417 milyon TL’ye düşecek.

SMRVA – Şirket sermayesi bugün 118 milyon TL’den %408,47 oranında bedelsiz olarak 482 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 17,7393 TL’ye denk gelmekte.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

PAY ALIM- SATIM HABERLERİ

AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 57,70 – 57,80 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %24,50’ye yükseldi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 581.292 adet pay 26,92 – 27,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 20,50 TL fiyattan geri alındı.

BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 39,00 – 40,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.350.000 adet pay 8,92 – 9,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 15,25 TL fiyattan geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 42,54 – 42,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

BUGÜN GENEL KURULU OLAN ŞİRKETLER

EKGYO - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Genel Kurul Saati: 10:00 - Olağan)

TATGD - Tat Gıda Sanayi A.Ş. (Genel Kurul Saati: 10:00 - Olağan)

BMSTL - Bms Birleşik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Genel Kurul Saati: 10:30 - Olağan)

BFREN - Bosch Fren Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Genel Kurul Saati: 10:30 - Olağan)

AKHAN - Akhan Un Fabrikası Ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Genel Kurul Saati: 11:00 - Olağan)

MAVI - Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Genel Kurul Saati: 11:00 - Olağan)

MCARD - Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (Genel Kurul Saati: 11:00 - Olağanüstü)

RUZYE - Ruzy Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Genel Kurul Saati: 11:00 - Olağan)

RYGYO - Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Genel Kurul Saati: 11:30 - Olağan)

RYSAS - Reysaş Taşımacılık Ve Lojistik Ticaret A.Ş. (Genel Kurul Saati: 13:30 - Olağan)

AGYO - Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Genel Kurul Saati: 14:00 - Olağan)

ALVES - Alves Kablo Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Genel Kurul Saati: 14:00 - Olağan)

CUSAN - Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş. (Genel Kurul Saati: 14:00 - Olağan)

ZERGY - Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Genel Kurul Saati: 15:00 - Olağan)

Kaynak: İnfo Yatırım