Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerden yatırımcısını heyecanlandıracak bir bedelsiz sermaye artırımı hamlesi daha geldi.

Tarım, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla bilinen Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO), şirketin mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 950 oranında artırma kararı aldı.

Konuya ilişkin resmi bildirim, 15 Haziran 2026 tarihinde seans açılışı öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılarak kamuoyuna duyuruldu.

SERMAYE 1.3 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

KAP'a yapılan açıklamaya göre Graintürk Holding'in şu an 125.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 10.000.000.000 TL’lik dev kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde artırılacak.

Tamamı şirketin iç kaynaklarından karşılanacak olan 1.187.500.000 TL tutarındaki bu artışla birlikte, şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 1.312.500.000 TL’ye yükselecek.

FİNANSAL KAYNAKLAR AÇIKLANDI

Şirketin kasasından nakit çıkışı olmadan, tamamen muhasebe hesapları arasındaki transferle gerçekleştirilecek olan bu yüzde 950'lik bedelsiz artırımın iç kaynak dağılımı ise şu şekilde detaylandırıldı:

• Emisyon Primi: 718.175.007,16 TL

• Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları: 207.591.716,74 TL

• Geçmiş Yıl Karları: 204.244.356,14 TL

• Diğer Sermaye Yedekleri: 57.488.919,96 TL

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıların cebinden herhangi bir ekstra ücret çıkmaz. Şirket, ortaklarına sahip oldukları hisse oranında yeni payları ücretsiz (bedelsiz) olarak dağıtır.

Graintürk Holding’in aldığı yüzde 950’lik bu karar doğrultusunda, bölünme öncesinde elinde 100 lot GRTHO hissesi bulunan bir yatırımcının, bölünme işlemleri tamamlandıktan sonra tam 1050 lotu olacak.

Hisse adedi 10,5 katına çıkarken, şirketin piyasa değeri ve yatırımcının toplam portföy değeri sabit kalacağı için hisse fiyatı da aynı oranda (10,5'e bölünerek) düzeltme görecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yönetim kurulu tarafından alınan bu kararın ardından Graintürk Holding, önümüzdeki günlerde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvurusunu iletecek.

SPK'nın onay vermesi halinde bedelsiz pay dağıtım tarihi netleşecek ve yatırımcıların hesaplarına yeni lotlar otomatik olarak yansıtılacak.

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