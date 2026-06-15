Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ait inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Verilere göre inşaat maliyetleri yıllık bazda yüzde 28,58, aylık bazda ise yüzde 2,73 oranında artış gösterdi.

Yıllık yüzde 30'a yaklaşan maliyet artışları bu yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

MALZEME VE İŞÇİLİK ENDEKSLERİNDE ÇİFT HANELİ YILLIK ARTIŞ

Maliyet artışlarının alt kırılımları incelendiğinde hem malzeme tedarikinde hem de işçilik ücretlerinde yukarı yönlü seyrin korunduğu dikkat çekiyor:

• Aylık Değişimler: Nisan ayında, bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 3,75, işçilik endeksinde ise yüzde 1,03 oranında bir artış yaşandı.

• Yıllık Değişimler: Yıllık bazda bakıldığında ise yükün büyüklüğü daha net görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,75 artarken, işçilik endeksindeki artış yüzde 30,02 olarak kayıtlara geçti.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 27,11 OLDU

Konut ve ticari binaları doğrudan etkileyen bina inşaatı maliyet endeksinde de yükseliş ivmesi devam etti. Bina inşaatı maliyet endeksi, Nisan 2026'da bir önceki aya göre yüzde 2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 27,11 artış gösterdi.

Bu grupta, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,39 ve işçilik endeksi yüzde 0,93 yükseldi. Yıllık bazda ise binalardaki malzeme maliyetleri yüzde 25,68, işçilik maliyetleri ise yüzde 29,53 oranında tırmandı.

EN YÜKSEK ARTIŞ BİNA DIŞI YAPILARDA

Köprü, yol, baraj gibi altyapı projelerini kapsayan bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Nisan ayında maliyet artışının en yoğun hissedildiği alan oldu.

Bina dışı yapılarda maliyetler aylık bazda yüzde 3,65 artarken, yıllık bazdaki artış oranı yüzde 33,41 seviyesine ulaştı.

Bina dışı yapıların alt kalemlerindeki aylık ve yıllık seyir şu şekilde gerçekleşti:

• Aylık: Malzeme endeksi yüzde 4,84, işçilik endeksi yüzde 1,40 arttı.

• Yıllık: Malzeme endeksi yüzde 34,26 yükselirken, işçilik endeksindeki artış yüzde 31,78 oldu.

Analistler, özellikle altyapı projelerini kapsayan bina dışı yapılardaki malzeme maliyetinin yıllık yüzde 34'ü aşan artışının, önümüzdeki dönemde kamu ve özel sektör projelerinin bütçeleme süreçleri üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğine dikkat çekiyor.