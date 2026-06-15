ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik yeni ihracat sözleşmelerine imza attığını duyurdu. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, farklı savunma sistemlerini kapsayan sözleşmelerin toplam büyüklüğünün 114,7 milyon ABD doları olduğu bildirildi.

ASELSAN'DAN YENİ İHRACAT HAMLESİ

Şirketin açıklamasına göre yeni sözleşmeler; Radar, Hava Savunma, Elektro-Optik ve Haberleşme Sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatını kapsıyor.

ASELSAN, söz konusu anlaşmaların yurt dışındaki son kullanıcılarla imzalandığını ve şirketin ihracat faaliyetlerine katkı sağlayacağını belirtti.

TOPLAM TUTAR 114,7 MİLYON DOLAR

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak Radar, Hava Savunma, Elektro-Optik ve Haberleşme Sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 milyon ABD Doları olan satış sözleşmeleri imzalamıştır."

Şirket, yeni iş ilişkisinin cirosuna olumlu katkı sağlamasının beklendiğini de kaydetti.