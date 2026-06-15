Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım programları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Finnet2000 verilerine göre 8-12 Haziran haftasında geri alım yapan şirketler arasında GOKNR, MAGEN, AHGAZ, ENERY ve BOBET öne çıktı. Haftanın en yüksek tutarlı geri alımı ise 123,5 milyon TL ile GOKNR tarafından gerçekleştirildi.

GOKNR İLK SIRADA YER ALDI

Hafta boyunca 4 milyon 800 bin adet pay geri alımı gerçekleştiren GOKNR, toplam 123 milyon 504 bin TL'lik işlem hacmiyle listenin zirvesinde yer aldı. Şirket yıl başından bu yana toplam 15 milyon 943 bin 518 adet pay geri alırken, hissedeki yıllık getiri yüzde 19,23 olarak gerçekleşti.

MAGEN VE AHGAZ DİKKAT ÇEKTİ

MAGEN, 1 milyon adet pay geri alımı için toplam 30 milyon 60 bin TL harcadı. Hissenin yıllık getirisi yüzde 141,45 ile listedeki en yüksek oranlardan biri oldu.

AHGAZ ise 813 bin 61 adet pay geri alımı gerçekleştirirken toplam 25 milyon 614 bin 888 TL'lik işlem yaptı. Şirketin yıllık geri alım adedi 39 milyon 401 bin 429'a ulaştı.

ENERY VE BOBET'TE GERİ ALIMLAR SÜRDÜ

ENERY, hafta boyunca 800 bin adet payı 6 milyon 893 bin 800 TL karşılığında geri aldı. Şirketin yıllık getirisi yüzde 55,78 seviyesinde gerçekleşti.

BOBET ise 500 bin adet pay geri alımı için toplam 9 milyon 400 bin TL harcadı.

DİĞER ŞİRKETLER

NTHOL, 439 bin 496 adet payı 17 milyon 381 bin 880 TL karşılığında geri alırken, GLYHO 250 bin adet pay için 3 milyon 875 bin TL harcadı.

LOGO ise 92 bin 353 adet pay geri alımı gerçekleştirerek toplam 13 milyon 208 bin 192 TL'lik işlem yaptı.

PAY GERİ ALIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Pay geri alımları, şirket yönetimlerinin hisselerini cazip gördüğüne yönelik bir sinyal olarak değerlendirilebiliyor. Ayrıca piyasadaki dolaşımdaki pay miktarını azaltarak hisse başına kârlılık üzerinde olumlu etki yaratabiliyor.