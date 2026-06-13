Yatırım fonları arasında en yüksek getiri yüzde 0,77 ile "Para Piyasası Fonları"nda görüldü. BES fonlarında da benzer bir görünüm oluşurken, "Para Piyasası" fonları yüzde 0,75'lik yükselişle haftanın en fazla kazandıran kategorisi oldu.

KIYMETLİ MADEN FONLARI YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Haftanın en fazla değer kaybeden yatırım fonu kategorisi yüzde 7,32'lik düşüşle "Kıymetli Maden Fonları" oldu. BES tarafında da "Kıymetli Madenler" fonları yüzde 7,23 değer kaybederek yatırımcısına en fazla kaybettiren fon grubu olarak öne çıktı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONU

Yatırım fonları arasında haftanın en yüksek getirisi yüzde 28,89 ile Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) tarafından sağlandı.

BES fonları arasında ise Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 0,82'lik yükselişle haftanın en çok kazandıran emeklilik fonu oldu.

EN SERT KAYIP BU FONLARDA YAŞANDI

Yatırım fonları arasında haftanın en fazla değer kaybedeni yüzde 65,85'lik düşüşle Yapı Kredi Portföy Akatlar Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Emeklilik fonlarında ise Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 12,98'lik gerilemeyle haftanın en çok kaybettiren BES fonu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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