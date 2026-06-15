Borsa İstanbul'da 15 Haziran Pazartesi günü bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) paylarında fiyat düzeltmesi yapıldı. Yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren şirketin hisseleri yeni fiyat üzerinden işlem görmeye başladı.

TURSG HİSSELERİNDE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Türkiye Sigorta, yatırımcılarına yüzde 100 oranında bedelsiz pay dağıttı. Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcıların elindeki pay adedi iki katına çıkarken, hisse fiyatında da teknik düzeltme gerçekleştirildi.

YENİ FİYAT AÇIKLANDI

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TURSG.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,445 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)"

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımlarında şirketler iç kaynaklarını sermayeye ekleyerek mevcut ortaklara ücretsiz pay dağıtır. Bu işlem şirketin piyasa değerini değiştirmezken, dolaşımdaki pay sayısını artırır ve hisse fiyatında teorik bir düzeltme yapılır.