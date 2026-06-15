Borsa İstanbul A.Ş., haftanın ilk işlem gününde yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı.

15 Haziran 2026 tarihinde seans açılışı öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE) işlem sırasının geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

KAPATILMA GEREKÇESİ: "ZAMANINDA YAPILMAYAN KAP AÇIKLAMASI"

Borsa İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada, ANELE paylarında meydana gelen olağan dışı fiyat/miktar (ODFM) hareketleri neticesinde şirketten özel durum açıklaması talep edildiği belirtildi.

Ancak talep edilen bu açıklamanın şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) zamanında gönderilmemesi sebebiyle, borsa yönetimi mevzuat gereği pay sırasını geçici olarak işleme kapattı.

Şirketin mevzuata uygun olarak gerekli özel durum açıklamasını KAP’a bildirmesi halinde, ANELE pay sırasının yeniden işleme açılması bekleniyor.

GRAFİKLER NE DİYOR? YILLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 570’İ AŞMIŞTI

Hissenin işleme kapatılmadan hemen önceki çarpıcı performansını ve fiyat değişim oranlarını net bir şekilde ortaya koyuyor:

• Son Fiyat: Hisse geçen hafta kapanışı 109 TL seviyesinden yapmıştı.

• Haftalık ve Aylık Performans: ANELE, son dönemde oldukça hareketli bir grafik çizerek yatırımcısına haftalık bazda yüzde 28,61, aylık bazda ise yüzde 86,32 oranında yüksek bir getiri sağladı.

• Yıllık Dev Prim: Hissenin en dikkat çeken verisi ise yıllık bazdaki değişimi oldu. Son bir yılda yüzde 500'den fazla (yüzde 570,77) yükselen hisse, yıllık en düşük seviyesi olan 13,32 TL'den, zirvesi olan 110 TL sınırına kadar soluksuz bir tırmanış gerçekleştirdi.

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