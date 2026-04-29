Yapı Kredi, 2026'nın ilk çeyreğinde 20,3 milyar TL net kâr açıkladı. Faiz ve komisyon gelirlerindeki artış, bilanço performansını destekledi.

Yapı Kredi, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, yılın ilk çeyreğinde 20 milyar 294 milyon TL net kâr elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre kârlılıktaki artış, bankanın ana faaliyet performansındaki güçlenmeye işaret etti.

Vergi öncesi kâr ise 26 milyar TL’yi aşarak operasyonel kârlılığın sürdüğünü ortaya koydu.

FAİZ GELİRLERİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Bankanın faiz gelirleri 159 milyar TL seviyesine yükselirken, faiz giderlerinin ardından net faiz geliri 53,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Net faiz gelirinde geçen yılın aynı dönemine göre kaydedilen güçlü artış, kredi hacmindeki büyümenin ve faiz ortamının bankaya katkısını ortaya koydu.

KOMİSYON GELİRLERİ KÂRLILIĞI DESTEKLEDİ

Net ücret ve komisyon gelirleri 30,3 milyar TL seviyesine ulaşarak kârlılığa önemli destek verdi.

Toplam alınan ücret ve komisyonlar 47,9 milyar TL’ye yükselirken, bankacılık hizmet gelirleri büyümenin ikinci ana ayağı oldu.

FAALİYET KÂRI GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUDU

Bankanın faaliyet brüt kârı 76,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Karşılık giderleri ve operasyonel maliyetlere rağmen net faaliyet kârı 21,6 milyar TL seviyesinde oluştu.

Faiz ve komisyon gelirlerindeki artış toplam gelir performansını yukarı taşırken, ticari işlemlerden kaynaklanan zararlar ve karşılık giderleri kârlılığı sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

BİLANÇO BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

Yapı Kredi’nin toplam aktifleri 3,4 trilyon TL’ye yaklaşırken, krediler 1,9 trilyon TL seviyesine ulaştı. Mevduat tarafında ise 1,84 trilyon TL ile güçlü fonlama yapısı sürdü.

Banka, çekirdek gelir kalemlerindeki artışla birlikte güçlü bilanço görünümünü korudu.

