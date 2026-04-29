Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Şirket, Ocak-Mart döneminde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artırarak 5 milyar 539 milyon TL'ye yükseltti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde şirketin net kârı 2 milyar 977 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Açıklanan sonuçlar, piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti. Matriks Haber anketine katılan 14 kurumun ortalama net kâr beklentisi 4 milyar 491 milyon TL olurken, Aselsan beklentilerin yaklaşık yüzde 23 üzerinde kâr açıkladı.

SATIŞLAR ARTTI, FAALİYET KÂRI GERİLEDİ

Şirketin satış gelirleri yıllık bazda yüzde 15 artarak 34 milyar 306 milyon TL'ye ulaştı.

Buna karşın esas faaliyet kârı aynı dönemde yüzde 12 azalarak 8 milyar 550 milyon TL'ye geriledi.

FAVÖK'TE GÜÇLÜ ARTIŞ

Aselsan'ın FAVÖK'ü (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr), geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 28 artış gösterdi. Şirketin FAVÖK'ü 6 milyar 730 milyon TL'den 8 milyar 633 milyon TL'ye yükseldi.

BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ ARTMAYA DEVAM ETTİ

Şirketin toplam varlıkları, 2025 yıl sonuna göre yüzde 2 artarak 485 milyar 19 milyon TL'ye ulaştı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Toplam borçlar 202 milyar 281 milyon TL olurken, özkaynaklar 281 milyar 74 milyon TL olarak gerçekleşti. Özkaynaklarda çeyreklik bazda yüzde 2 artış kaydedildi.

Aselsan'ın piyasa değeri 1,90 trilyon TL seviyesinde bulunuyor. Şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranı 53,21, piyasa değerinin defter değerine oranı (PD/DD) ise 6,72 olarak hesaplandı.