Küresel piyasaların merakla beklediği nisan ayı ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı bugün sonuçlanıyor. Yatırımcılar, Fed'in faiz oranlarını yüzde 3.50 – yüzde 3.75 aralığında sabit bırakmasına odaklanırken, kararın altın fiyatları üzerindeki etkisinin Fed Başkanı'nın vereceği mesajlara göre şekillenmesi bekleniyor.

FAİZ SABİT KALIRSA ALTIN NASIL ETKİLENİR?

Fed’in faizleri değiştirmemesi durumunda altın piyasasında sınırlı bir hareketlilik öngörülüyor. Piyasanın bu kararı büyük ölçüde fiyatlamış olması nedeniyle, ani ve sert fiyat değişimlerinin sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

Öte yandan faizlerin yüksek seviyede kalmaya devam etmesi, getiri sağlamayan bir varlık olan altının cazibesini tahvil gibi alternatif araçlara kıyasla sınırlayabiliyor.

Buna karşın Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin riskler, altına olan talebi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Güvenli liman arayışı, faiz ortamına rağmen altın fiyatlarını yukarıda tutabiliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %3,79 Vade 0 Ay Toplam Tutar 67.417 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

DOLAR VE MESAJLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Analistler, Fed'in faiz kararından çok, karar sonrası verilecek mesajların fiyatlamalarda belirleyici olacağına dikkat çekiyor. Özellikle ilerleyen dönemde faiz indirimi sinyali verilmesi durumunda dolar endeksinin zayıflayabileceği, bunun da ons altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceği ifade ediliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

29 Nisan 2026 itibarıyla altın fiyatlarında son durum şöyle:

Gram altın: 6.660 TL

Çeyrek altın: 11.153 TL

Cumhuriyet altını: 44.396 TL

Ons altın: 4.600 – 4.670 dolar

UZMANLAR NE DİYOR?

Analistler, 2026’nın geri kalanında Fed'in faiz politikasıyla ilgili vereceği sinyallerin kritik olacağını vurguluyor. J.P. Morgan gibi kurumlar, yıl sonuna doğru ons altının 5.000 dolar seviyesine yaklaşabileceğini öngörüyor.

Bununla birlikte, faizlerin uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi durumunda altın fiyatları üzerinde baskının devam edebileceği ifade ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.