Dünya Altın Konseyi (WGC), 2026 yılına dair küresel altın piyasası verilerini yayımladı. Verilere göre merkez bankaları, yılın ilk çeyreğinde rezervlerini çeşitlendirme stratejisini sürdürerek net 244 ton altın alımı gerçekleştirdi.

Bu miktar, bir önceki çeyreğe göre yüzde 17 artış anlamına gelirken, aynı zamanda son beş yıllık ortalamanın üzerine çıkılarak küresel rezerv yönetiminde altının stratejik öneminin arttığını bir kez daha tescilledi.

ALIM YARIŞINDA POLONYA ZİRVEDE

2026’nın ilk üç ayında altına en çok yatırım yapan ülke Polonya oldu. Rezervlerini istikrarlı bir şekilde artıran ülkelerin performansı şu şekilde:

Polonya Merkez Bankası: 31 tonluk alımla toplam rezervini 582 tona çıkardı. Ülkenin hedefi 700 tona ulaşmak.

Özbekistan Merkez Bankası: 25 tonluk alım yaptı. Toplam rezervi 416 tona ulaşırken, rezervlerdeki altının payı %87’ye çıktı.

Çin (PBoC): 7 tonluk alım gerçekleştirerek alım hızını önceki çeyreğe göre iki katına çıkardı. Çin’in toplam altın stoku 2.313 tona yükseldi.

Diğer Ülkeler: Kazakistan 12 ton, Çek Cumhuriyeti ve Malezya ise 5'er tonluk alımlarla listeye dahil oldu.

SATIŞ TARAFINDA TÜRKİYE VE SWAP HAREKETLİLİĞİ

Satış kanadında ise en büyük hareketlilik Türkiye’de yaşandı. Türkiye, resmi altın rezervlerini yaklaşık 70 ton azaltarak bu dönemde satıcı konumunda yer aldı.

Satışların büyük bölümü Mart ayında yoğunlaşırken, TCMB Başkanı Fatih Karahan süreçle ilgili kritik bir detay paylaştı. Yaklaşık 80 ton altının likidite yönetimi çerçevesinde swap işlemlerine yönlendirildiği, bu işlemlerin vadeleri dolduğunda geri döneceği belirtildi. Nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin altın rezervleri 535 ton seviyesinde dengelendi.

Satış listesinde Türkiye’yi 22’şer tonluk çıkışlarla Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ) ve Rusya Merkez Bankası takip etti.

Kaynak: Finansın Gündemi