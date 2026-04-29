Fed kararı beklenirken altın 4 haftanın en düşük seviyesini gördü! Gram altın 6.669-6.670 TL seviyesinde. İşte 29 Nisan güncel altın alış-satış fiyatları…
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde altın fiyatları 4 haftanın en düşük seviyesinde seyrediyor.
FAİZ BEKLENTİSİ ALTIN ÜZERİNDE BASKI YARATIYOR
Piyasa genelinde Fed'in faizleri sabit tutması bekleniyor. Ancak yüksek petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı artırması, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak öne çıksa da faizlerin yüksek seyretmesi, getiri sağlamayan bir varlık olması nedeniyle fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor.
JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ
ABD ile İran arasındaki gerilim ve müzakerelerde yaşanan tıkanıklık, piyasalardaki belirsizliği artırırken, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve petrol fiyatlarının yüksek seyri altın fiyatlarını dolaylı olarak etkilemeye devam ediyor.
Brent petrolün 110 doların üzerinde kalması, enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden altın fiyatlarında dalgalı seyrin sürmesine neden oluyor.
29 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI
Gram altın
Alış: 6.670,66 TL
Satış: 6.671,40 TL
Çeyrek altın
Alış: 10.881,00 TL
Satış: 10.986,00 TL
Yarım altın
Alış: 21.741,00 TL
Satış: 21.972,00 TL
Tam altın
Alış: 42.461,25 TL
Satış: 43.306,13 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 43.342,00 TL
Satış: 43.811,00 TL
Ata altın
Alış: 43.788,17 TL
Satış: 44.900,22 TL
Gremse altın
Alış: 106.153,14 TL
Satış: 108.597,44 TL
Ons altın
Alış: 4.603,65 dolar
Satış: 4.604,29 dolar
PİYASALAR POWELL’A ODAKLANDI
Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı'nın vereceği mesajlar öncesinde dalgalı bir görünüm sergiliyor. Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve tıkanan ABD-İran görüşmeleri ise fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.
Ons altın haftanın ortasında yatay bir seyir izlerken, yatırımcıların gözü Fed'in iki günlük toplantısından çıkacak kararda ve Fed Başkanı'nın açıklamalarında.
Fed faiz kararını bugün TSİ 21.00'da açıklayacak.