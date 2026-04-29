Anadolu Efes, Özbekistan'da yerel üretim için anlaşma imzaladı. Süreç, yeni kurulan Efes Tashkent üzerinden yürütülecek.
Anadolu Efes (AEFES), büyüme stratejisi kapsamında Orta Asya pazarında yeni bir adım attı. Şirket, Özbekistan'da yerel üretim için anlaşma imzaladığını duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, yüksek potansiyel gördüğü pazarlarda büyüme stratejisini sürdürürken, Özbekistan'da ana bira markalarının yerel üretimine yönelik bir "toll-fill"anlaşması gerçekleştirdi.
Üretime başlanmadan önce gerekli teknik hazırlıkların tamamlanacağı ve kalite standartlarının sağlanacağı ifade edildi.
YENİ ŞİRKET ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK
Yerel üretim faaliyetleri, Efes Breweries International'ın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Efes Tashkent FE LLC üzerinden gerçekleştirilecek.
Efes Tashkent'in, üretimin yanı sıra satış ve dağıtım süreçlerinden de sorumlu olacağı belirtildi.
Şirket, ticari faaliyetlerin 2026 yılının ikinci çeyreğinde başlamasını planlarken, söz konusu yatırımın 2026 yılı bira hacimlerine katkısının sınırlı kalmasının beklendiğini açıkladı.
AEFES HİSSE PERFORMANSI VE ÖNEMLİ VERİLER
Anadolu Efes (AEFES) hisse detay verilerine göre, pay bugün 18,71 TL ile 19,11 TL aralığında hareket ediyor. Hisse saat 12.10 itibarıyla yüzde 0,58 düşüşle 18,74 TL seviyesinde seyrediyor. Hissede günlük değişim yüzde -0,21 olurken, yıllık getiri ise yüzde 14,27 seviyesinde gerçekleşti.
Toplam 175.845.099,35 TL işlem hacmiyle dikkat çeken hissede, yatırımcı ilgisinin sürdüğü görülüyor.
Şirketin değerleme çarpanlarına bakıldığında, Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 12,43, Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı ise 1,03 seviyesinde bulunuyor.
Teknik görünümde ise 23,28 TL seviyesi son 52 haftanın zirvesi olarak öne çıkarken, 13,25 TL seviyesi dip nokta olarak izleniyor. Analistler, bu seviyelerin orta-uzun vadeli hedef fiyat ve destek-direnç noktaları açısından referans alınabileceğini belirtiyor.
