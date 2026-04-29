Türkiye’nin sanayi devi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL), 2026 1Ç bilançosunu paylaştı. Şirketin net dönem karı yüzde 10 azaldı. 383,8 milyon TL olarak açıklandı. Satışlar yüzde 11 artarak 59,6 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kar yüzde 26 artarak 4,8 milyar TL’ye yükseldi.

Finansal tabloların netleşmesiyle birlikte aracı kurumlar Erdemir için beklentilerini birer birer güncelledi. 29 Nisan günü peş peşe yayımlanan raporlarda, birçok analistin hedef fiyat yükselttiği ve yatırım tavsiyesini "pozitife" çevirdiği görüldü.

9 ARACI KURUMDAN HEDEF FİYAT AÇIKLAMASI

Günün en dikkat çeken gelişmesi; Vakıf Yatırım, Deniz Yatırım ve Alnus Yatırım'ın daha önce "Tut" olan tavsiyelerini, bilançodaki veriler ışığında "Al" seviyesine yükseltmesi oldu. Kurumlar, Erdemir’in önümüzdeki dönem performansı için daha iyimser bir tablo çizdi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

İşte Erdemir (EREGL) için açıklanan yeni hedefler:

Zirvede Vakıf ve Deniz Yatırım Var: Vakıf Yatırım hedef fiyatını 43,10 TL’ye, Deniz Yatırım ise 43,00 TL’ye çıkardı. Her iki kurum da yatırımcıya yaklaşık %26’lık bir prim potansiyeli vaat ediyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İş ve Halk Yatırım’dan Destek: İş Yatırım 42,00 TL, Halk Yatırım ise 41,20 TL hedef fiyatlarla "Al" tavsiyelerini sürdürdü.

Revize Yarışı: Gedik Yatırım hedefini 31,95 TL’den 40,36 TL’ye, Alnus Yatırım ise 34,25 TL’den 41,36 TL’ye taşıyarak beklentilerini ciddi oranda yukarı çekti.

PhillipCapital 35,34 TL, Garanti BBVA Yatırım ise 34,40 TL hedef fiyatla "endekse paralel getiri" öngörüsünü korudu. En düşük beklenti ise 31,00 TL hedef fiyatla Yapı Kredi Yatırım’dan geldi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.