Bilançodaki verileri olumlu karşılayan birçok kurum hedef fiyatını yukarı yönlü revize ederken, piyasa fiyatı ile beklentiler arasındaki fark dikkat çekti. Aselsan hissesinin 428,50 TL olan son fiyatı üzerinden yapılan değerlendirmelerde, en yüksek beklentiyi Halk Yatırım paylaştı.

İşte aracı kurumların Aselsan (ASELS) karnesi

Halk Yatırım: Hedef fiyatını 414,50 TL’den 551,80 TL’ye çıkararak %28,77 prim potansiyeli öngördü ve "Al" tavsiyesini korudu.

KuveytTürk Yatırım: 395,50 TL olan hedefini 534,50 TL’ye yükseltti. Tavsiyesi ise "Tut" olarak kaldı.

Şeker Yatırım: Hedefini 395,00 TL’den 495,00 TL’ye revize ederek "Al" dedi.

FORUM İÇİN TIKLAYIN

Garanti BBVA Yatırım: Hedef fiyatını 458,00 TL’ye çıkarsa da tavsiyesini "endekse paralel getiri"ye düşürerek temkinli bir duruş sergiledi.

İş Yatırım: 450,00 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesini sürdürdü.

Ak Yatırım: Hedefini 421,00 TL’ye yükseltirken "Nötr" görüşünü değiştirmedi.

Deniz Yatırım: 304,70 TL hedef fiyat ve "Tut" tavsiyesi ile grubun en düşük beklentisine sahip kurumu oldu.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ASELS HİSSELERİ GÜNCEL FİYAT

ASELS hisseleri dün açıklanan bilanço sonrası yeni güne yükselişle giriş yaptı. Hisseler açılışı 415,5 TL’den yapan hisseler TSI 10.45 itibarıyla 434 TL’ye kadar yükseldi.

Hisseler yazım sırasında yüzde 3,50'lik artışla 429 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.