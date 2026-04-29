Bakan Işıkhan işsizlik verilerine ilişkin, "İstihdamımız arttıkça Türkiye güçlenmeye devam edecek." dedi. Işıkhan,işsizlik oranın 35 aydır tek hanede olduğunu belirtti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, mart ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 seviyesine geriledi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mart ayı işsizlik verilerini değerlendirdi. Işıkhan, "işsizlik oranı son 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"İSTİHDAMIMIZ VE ÜRETİMİMİZ ARTTIKÇA TÜRKİYE GÜÇLENMEYE DEVAM EDECEK"

Işıkhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında ilerlemeyi sürdürüyor. Orta Vadeli Program ile uyumlu hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejisi'nin de etkisiyle işsizlik oranı son 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor.

İşsiz sayısı, Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişiye geriledi. Böylelikle işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 seviyesine geriledi. İstihdam sayımız, aynı dönemde; 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,3 puan artarak yüzde 48,5’e yükseldi.

İşgücü sayımız, aynı dönemde; 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişiye, işgücüne katılma oranımız ise 0,1 puan artarak yüzde 52,8’e yükseldi. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere işgücüne katılmak isteyen vatandaşlarımız için kapsayıcı ve bütüncül politikalar yürütüyor, bunun olumlu sonuçlarını alıyoruz. Kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 azaldı. Genç nüfusta işsizlik oranı da aynı dönemde 0,5 puan azalarak yüzde 15,3’e geriledi. İstihdamımız ve üretimimiz arttıkça Türkiye güçlenmeye devam edecek."

