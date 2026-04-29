Emlak alım-satım işlemlerinde yeni bir döneme giriliyor. İkinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi, taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirildi. Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanırken, uygulamanın 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ZORUNLU OLUYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte, taşınmaz satışlarında mülk devri ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesi sağlanacak. Bu kapsamda geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanımı zorunlu hale getirildi.

Emlak alım-satım işlemlerinde ödemenin bir kısmı ya da tamamı, bankalar ve Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kuruluşlar tarafından oluşturulan ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Taşınmaz bedelinin krediyle karşılanması durumunda ise kredi tutarı dışındaki kalan kısmın da bu sistem üzerinden ödenmesi gerekecek. Böylece satış işlemlerinde tüm ödeme süreci kayıt altına alınacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

1 Temmuz itibarıyla devreye girecek sistemle birlikte, gayrimenkul satışlarında ödeme süreci dijital bir yapıya kavuşacak.

Noter aşamasında işlem yapılırken bankaların mobil uygulamaları üzerinden Güvenli Ödeme Sistemi kullanılacak. Alıcı tarafından gönderilen tutar doğrudan satıcıya aktarılmayacak, işlem tamamlanana kadar güvenli bir hesapta bloke edilecek.

Tapu devrinin resmi olarak tamamlanmasının ardından ödeme satıcının hesabına aktarılacak. Satışın iptal edilmesi halinde ise bloke edilen tutar alıcıya iade edilecek.

Sistem üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerden kullanım bedeli alınacağı, bu bedelin satıcıya aktarılan tutar üzerinden tahsil edileceği belirtildi.

VATANDAŞA ETKİSİ NE OLACAK?

Yeni sistemle birlikte emlak alım-satım işlemlerinde dolandırıcılık riskinin azaltılması hedefleniyor. Özellikle elden ödeme, sahte dekont ve ödeme yapılmadan tapu devri gibi sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde alıcı, ödediği tutarın tapu devri gerçekleşmeden satıcıya aktarılmayacağından emin olacak. Satıcı ise satış işlemi tamamlandığında ödemenin eksiksiz şekilde hesabına geçeceğini garanti altına alacak.

Uzmanlar, sistemin hem alıcı hem de satıcı açısından güveni artıracağını ve kayıt dışı işlemleri azaltacağını belirtirken, tüm sürecin bankalar üzerinden yürütülmesinin şeffaflığı da artıracağına dikkat çekiyor.