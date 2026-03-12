Piyasalarda toparlanma eğiliminin güçlendiği dakikalarda BofA, 122 milyon TL’lik net hacme ulaştı.

Kurumun alım tarafında sanayi devlerine ve perakende sektörüne "agresif" bir yönelim sergilediği görüldü.

Saat 12.45 itibarıyla BofA’nın alım listesinin açık ara lideri Tüpraş oldu. Yaklaşık 871,1 milyon TL’lik devasa bir hacimle alımların yüzde 36,40’ını tek başına bu kağıtta gerçekleştirdi.

Kurum, enerji sektörünün güçlü ismi ASTOR’da 215,6 milyon TL tutarında hacim işlemine imza attı.

BofA, defansif liman olarak gördüğü BİMAS’ta 197,9 milyon TL’lik pozisyon açtı.

TURSG ve MANAS da kurumun öğle saatlerinde radarına giren diğer hisseler oldu.

SATIŞ TARAFINDA BANKA VE TEKNOLOJİ BASKISI

Piyasa genelindeki toparlanmaya rağmen BofA, bazı sektörlerde nakde geçmeyi veya kâr realizasyonunu tercih etti:

Kurumun satış listesinin başında 143,7 milyon TL ile Akbank yer aldı. Sabah saatlerindeki bankacılık endeksindeki düşüşle paralel bir seyir izlendi.

Savunma sanayi devi ASELS (Aselsan) hisselerinde 118,3 milyon TL’lik çıkış yapıldı.

PEKGY (-106,3 milyon TL) ve TCELL (-70,8 milyon TL) tarafında da satıcılı bir seyir hakim oldu.

FAİZ KARARI ÖNCESİ "POZİSYON DENGELEME"

Sabah saatlerinde bankacılık ve holding hisselerine gelen satışlarla 13.161,73 puana kadar sarkan endeks, BofA ve HSBC gibi devlerin sanayi ve perakende hisselerine yönelmesiyle 13.300 puan barajını test etmeye başladı.

BofA’nın Tüpraş ve Bim gibi ağırlığı yüksek kağıtlarda alıma geçmesi, endeksin 13.300 puan üzerinde kalıcılık sağlama çabasını destekliyor.

Ancak Akbank ve Turkcell gibi likit kağıtlardaki satışlar, yatırımcıların Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde "temkinli" bir iyimserlik içinde olduğunu gösteriyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 258.75 7.305.857.804,50 % 4.21 14:18 THYAO 295.25 6.535.901.539,50 % 0.17 14:18 ASTOR 201.4 6.198.419.432,10 % 4.35 14:18 AKBNK 76.8 5.195.864.953,65 % -0.97 14:18 ASELS 333.5 4.532.665.559,75 % -0.67 14:18 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.