Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve

Ticaret A.Ş. (PLTUR), dün açıkladığı bilançosunda ana faaliyet kollarındaki verimlilik artışıyla dikkat çekti.

• Hasılat Artışı: 2024 yılında 6,15 milyar TL olan hasılat, 2025 sonunda 7,70 milyar TL seviyesine çıktı.

• Brüt Kâr Patlaması: Şirketin brüt kârı, bir önceki yıla göre yüzde 62'den fazla artarak 2,09 milyar TL'ye ulaştı.

• Esas Faaliyet Kârı: Operasyonel gücün en net göstergesi olan esas faaliyet kârı, 1,35 milyar TL'den 2,40 milyar TL'ye yükselerek yatırımcıya güven verdi.

FİNANSMAN GİDERLERİ NET KÂRI BASKILADI

Şirketin operasyonel kârı katlanırken, net dönem kârındaki sınırlı düşüşün sebebi "finansman giderleri" ve "net parasal pozisyon kayıpları" oldu.

• Net Dönem Kârı: 2025 yılı toplamında 709,2 milyon TL net kar açıklandı (Önceki yıl: 756,1 milyon TL).

• Bu farkın temel nedeni, finansman giderlerinin 204 milyon TL'den 729 milyon TL'ye çıkması olarak görülüyor.

BORSA İSTANBUL’DA "TAVAN" ETKİSİ

Bilançonun ardından PLTUR hisseleri güne agresif bir alım iştahıyla başladı:

• Fiyat Hareketi: Hisse, önceki kapanışı olan 22,80 TL'den yüzde 10 artışla 25,08 TL tavan fiyatına ulaştı.

• İşlem Hacmi: Yaklaşık 35,4 milyon TL hacim gerçekleşirken, 1,4 milyondan fazla lot el değiştirdi.

• Haftalık Performans: Bu tavan hareketiyle birlikte PLTUR, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 17,75 oranında kazanç sağlamış oldu.

