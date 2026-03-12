12 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kurunda güncellemeye gidildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte ilaç fiyat hesaplamasında kullanılan referans Euro kuru iki aşamalı olarak artırılacak.

İLK ARTIŞ 13 MART’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Karara göre ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan 25,3346 TL seviyesindeki Euro kuru, 13 Mart 2026 Cuma günü saat 00.00 itibarıyla yüzde 6,5 artırılarak 26,8767 TL’ye çıkarılacak.

İKİNCİ ARTIŞ 1 NİSAN’DA

Düzenleme kapsamında ikinci kur güncellemesi ise 1 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bu tarihte Euro kuru yüzde 8,33 artışla 29,1164 TL’ye yükselecek.

TOPLAM ARTIŞ YÜZDE 14,9 OLACAK

Yapılan iki aşamalı güncelleme sonucunda, bugünden 1 Nisan 2026’ya kadar ilaç fiyatlarında kullanılan Euro kurunda toplam yüzde 14,9274 oranında artış gerçekleşmiş olacak.

SON DÖRT AYDA ZAM ORANI YÜZDE 34’Ü AŞTI

Öte yandan söz konusu düzenlemeyle birlikte 1 Aralık 2025 ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında ilaç fiyatlarında toplam yüzde 34,35 oranında artış yaşanmış olacak.