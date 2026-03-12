Goldman Sachs, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından enerji piyasalarına ilişkin petrol tahminlerini güncelledi. Banka, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan petrol akışı kesintilerinin beklenenden daha uzun sürebileceği değerlendirmesiyle 2026 yılına yönelik fiyat öngörülerini yukarı yönlü revize etti.

BRENT VE WTI PETROL TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ

Goldman Sachs tarafından yayımlanan değerlendirmede, 2026 yılının dördüncü çeyreği için Brent petrol tahmini 66 dolardan 71 dolara çıkarıldı.

Aynı raporda Batı Teksas (WTI) ham petrolü için tahmin 62 dolardan 67 dolara yükseltildi. Banka, Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji piyasalarında belirsizliği artırdığını vurguladı.

Analize göre bölgede çatışmaların 28 Şubat’ta başlamasından bu yana petrol fiyatlarında güçlü bir yükseliş yaşandı.

Bu süreçte Brent petrol fiyatı yüzde 36, WTI ham petrolü ise yaklaşık yüzde 39 değer kazandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ SENARYO

Goldman Sachs analistleri, daha önce öngördükleri 10 günlük aksama senaryosunu revize ederek daha uzun süreli bir kesinti ihtimaline dikkat çekti.

Yeni değerlendirmeye göre Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışı 21 gün boyunca normal seviyelerin yaklaşık yüzde 10’u civarında kalabilir. Ardından ise yaklaşık 30 günlük kademeli bir toparlanma süreci yaşanabileceği ifade edildi.

PETROL FİYATLARINDA 2008 ZİRVESİ UYARISI

Banka, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının düşük seviyelerde kalmaya devam etmesi durumunda petrol fiyatlarının 2008 yılında görülen 147 dolarlık tarihi zirvenin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

BAZ SENARYODA TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Goldman Sachs’ın baz senaryosuna göre Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının 21 Mart itibarıyla yeniden artmaya başlaması bekleniyor.

Bu senaryoda WTI petrol fiyatlarının haziran ayı başına kadar 70 doların biraz altına gerileyebileceği öngörülüyor.