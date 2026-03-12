Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatları yeniden yükseliş eğilimine girdi. Orta Doğu'da devam eden savaş ve bölgedeki güvenlik riskleri petrol arzına yönelik endişeleri artırırken, Brent petrol fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıktı. Uzmanlar özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol akışına ilişkin risklerin fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ettiğini belirtiyor.

BRENT PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Küresel piyasalarda Brent petrol vadeli kontratları varil başına 101,53 dolara yükseldi.

Hafta başında Brent petrol fiyatı 119,50 dolarla 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşın yakında sona erebileceğine yönelik açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında geri çekilme yaşanmıştı.

İRAN'DAN "200 DOLAR" UYARISI

İran askeri komutanlığı sözcüsü, ABD'ye yönelik yaptığı açıklamada petrol fiyatlarının bölgesel güvenliğe bağlı olduğunu belirtti. Sözcü, "Petrolün varil fiyatının 200 dolara çıkmasına hazır olun" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda Orta Doğu'daki gerilimin kısa vadede azalacağına dair net bir işaret bulunmaması, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol akışının kesintiye uğrayabileceği endişelerini artırıyor.

DÜŞÜŞ İÇİN HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK ROL OYNUYOR

ING analistleri, petrol fiyatlarının kalıcı şekilde gerilemesi için Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Analistler yaptıkları değerlendirmede, "Aksi durumda piyasada yeni zirveler görülebilir" ifadelerine yer verdi.

PETROL TANKERLERİNE SALDIRI

Bölgedeki gerilimi artıran bir diğer gelişme ise Irak karasularında yaşandı. Irak yakıtı taşıyan iki yabancı petrol tankerinin saldırıya uğradığı ve gemilerde yangın çıktığı bildirildi.

Irak Limanlar Genel Şirketi Genel Müdürü Farhan al-Fartousi, ilk incelemelere göre patlayıcı yüklü teknelerin tankerleri HEDEF aldığını açıkladı. Iraklı güvenlik yetkilileri ise saldırının İran kaynaklı olabileceğine dair bulgular elde edildiğini belirtti.

STRATEJİK PETROL REZERVLERİ DEVREYE ALINDI

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişi sınırlamak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkeler stratejik petrol rezervlerinden toplam 400 milyon varillik rekor bir salım yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

Bu miktarın yaklaşık 172 milyon varilinin ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'nden sağlanacağı açıklandı.

Piyasa uzmanları, rezerv salımının kısa vadede fiyat baskısını azaltabileceğini ancak Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiler ve Orta Doğu'daki üretim aksaklıklarının uzun vadede arz daralmasına yol açabileceğini ifade ediyor.