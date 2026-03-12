Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki savaşın yarattığı belirsizlik ve enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş yatırımcıların gündeminde yer alırken, Türkiye’de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Ekonomistler artan jeopolitik riskler ve piyasalardaki oynaklık nedeniyle TCMB’nin dokuz ay önce başlattığı faiz indirimi sürecine bu toplantıda ara verebileceğini değerlendiriyor.

EKONOMİSTLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ FAİZİN SABİT KALMASINI BEKLİYOR

AA Finans’ın 38 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, ekonomistlerin 37’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Ankete katılan bir ekonomist ise 50 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceğini tahmin ediyor.

Merakla beklenen mart ayı faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.

İLK İNDİRİM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını ocak ayında açıklamıştı. Piyasalarda 150 baz puanlık indirim beklentisi bulunurken, Merkez Bankası 100 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 38’den yüzde 37’ye düşürmüştü.

SAVAŞIN ETKİSİNE KARŞI EK ÖNLEMLER ALINMIŞTI

Orta Doğu’da devam eden savaşın piyasalarda yarattığı oynaklığa karşı bazı adımlar atan Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verildiğini duyurmuştu.

Ayrıca bankanın, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını açıkladığı da bildirilmişti.