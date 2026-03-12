TCMB, yılın ilk ödemeler dengesi verilerini paylaştı. Ocak ayında cari işlemler hesabı 6.807 milyon ABD doları açık verdi.

Enerji ve altın kalemleri dışarıda tutulduğunda dahi 1.228 milyon dolarlık bir açık gözlenmesi, dış ticaret dengesindeki kırılganlığın sürdüğüne işaret ediyor.

• Yıllıklandırılmış Cari Açık: 32,9 milyar dolar.

• Dış Ticaret Açığı: 6.967 milyon dolar (Aylık).

• Hizmetler Dengesi: Seyahat ve taşımacılık gelirlerinin etkisiyle yıllık bazda 63,1 milyar dolarlık güçlü bir artı değer yaratarak ekonomiyi sırtlamaya devam ediyor.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA GÜÇLÜ GİRİŞ

Finansman tarafında en dikkat çekici veri, yabancı yatırımcının Türk varlıklarına olan ilgisi oldu.

Ocak ayında portföy yatırımlarında 8.392 milyon dolarlık net giriş yaşandı.

• Hisse Senedi: 1,46 milyar dolar net alış.

• DİBS (Tahvil): 4,01 milyar dolar net alış.

• Yurt dışı yerleşiklerin kamu ve banka tahvillerine ilgisi, TL varlıklara yönelik risk iştahının korunduğunu gösteriyor.

REZERVLERDE "NEFES ALDIRAN" ARTIŞ

Cari açıktaki baskıya rağmen finans hesabındaki güçlü performans resmi rezervlere olumlu yansıdı.

Ocak ayında resmi rezervlerde 11.996 milyon dolarlık net bir artış kaydedildi.

Bu artış, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde elini güçlendiren bir veri olarak yorumlanıyor.

GAYRİMENKULDE "TERSİNE" HAREKET

Yatırım verilerindeki ilginç bir detay ise gayrimenkul kaleminde görüldü.

Ocak ayında Türk vatandaşlarının yurt dışından aldığı gayrimenkul tutarı (208 milyon dolar), yabancıların Türkiye’den aldığı gayrimenkul tutarını (163 milyon dolar) geride bıraktı.