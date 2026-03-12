Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilim enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Savaşın 13. gününe girilirken küresel petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt piyasasında da yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler pompaya yansırken vatandaşlar "Benzine zam geldi mi?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 72 kuruş indirim gelirken, motorinin litre fiyatında ise 1 lira 12 kuruşluk düşüş yaşandı.

Peki, 12 Mart 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

12 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 60.39 TL

Motorin: 64.16 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 60.23 TL

Motorin: 64.00 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara

Benzin: 61.35 TL

Motorin: 65.27 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir

Benzin: 61.63 TL

Motorin: 65.55 TL

LPG: 30.09 TL