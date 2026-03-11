TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt veren Bakan Murat Kurum, İstanbul kuralarının Ramazan Bayramı’ndan sonra çekileceğini duyurdu. Bu gelişme, isim listesinde yer alan binlerce aile için bayram öncesi büyük bir müjde niteliği taşıdı. İstanbul projesi, Türkiye genelindeki en büyük kontenjan olan 100 bin konutu kapsaması nedeniyle büyük bir titizlikle takip ediliyor.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

Konutların tiplerine göre satış fiyatları ve aylık taksit tutarları da netleşti. Proje kapsamında sunulan imkanlar şu şekilde:

1+1 Konutlar: 1 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak olan bu dairelerin aylık taksitleri 7 bin 313 TL olarak belirlendi.

65 Metrekarelik 2+1 Konutlar: 2 milyon 450 bin TL satış bedeline sahip olan bu konutlar için aylık 9 bin 188 TL taksit ödenecek.

80 Metrekarelik 2+1 Konutlar: 2 milyon 950 bin TL’den alıcı bulacak bu dairelerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olacak.

İSİM LİSTELERİ ERİŞİME AÇILDI

Dün akşam saatlerinde e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden yayımlanan kabul edilenler listesiyle birlikte, başvuru sahipleri kura torbasına girip girmediklerini kontrol edebiliyor. Listede ismi bulunan vatandaşlar, bayram sonrası yapılacak büyük kura töreninde ev sahibi olma hayaliyle asil ve yedek isimlerin belirlenmesini bekleyecek.

Kaynak: Dünya