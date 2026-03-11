TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 79 ilde kura çekimleri tamamlanırken gözler İstanbul’a çevrildi. Megakentte projeye başvuru yapan yüz binlerce kişi kura tarihini beklerken yeni bir gelişme yaşandı. TOKİ, kura öncesinde İstanbul için başvuru değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Böylece kuraya katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin listesi belli oldu.

79 İLDE KURA TAMAMLANDI

TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde birçok ilde kura çekimleri tamamlandı. Projede 79 ilde kura çekimi yapılırken, kura süreci henüz tamamlanmayan iller Çorum ve İstanbul olarak açıklandı.

Özellikle İstanbul’da projeye başvuru yapan vatandaşlar, kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

TOKİ BAŞVURU NUMARAMI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Toki kura başvuru sonucunu öğrenebilmeniz için önce "Banka No" isimli numarayı öğrenmeniz gerekmektedir. Banka Başvuru Numarası; e-Devlet, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut / İş Yeri Başvurusu” menüsünden öğrenilebilir.

İSTANBUL İÇİN BAŞVURU SONUÇLARI YAYIMLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesi üzerinden İstanbul için başvuru değerlendirme sonuçlarını yayımladı.

Açıklanan listelerde kuraya katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilen kişiler yer aldı.

BAŞVURUSU REDDEDİLENLER KURAYA KATILAMAYACAK

TOKİ tarafından yayımlanan listede adı bulunan bazı adayların başvurularının çeşitli nedenlerle reddedildiği görüldü.

Başvuru şartlarını sağlamadığı belirlenen adaylar İstanbul’da yapılacak konut kurasına katılamayacak.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ HENÜZ AÇIKLANMADI

TOKİ İstanbul kura çekiminin tarihi, saati ve yeri henüz açıklanmadı. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Kura tarihinin açıklanmasının ardından hak sahipleri, yapılacak çekilişle belirlenecek.