Konut almak isteyenlerin yakından takip ettiği faiz kararına saatler kala piyasada dikkat çeken bir değerlendirme gündeme geldi. Ekonomistlere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizinde indirime gitmezse konut kredisi faizlerinde kısa vadede kayda değer bir geri çekilme beklenmiyor.

Kredi Maliyeti Yüksek Kalmaya Devam Edebilir

Bankacılık kaynakları, politika faizinin sabit tutulması halinde konut kredisi oranlarının mevcut yüksek seviyelerini koruyabileceğini belirtiyor. Bu durum, özellikle krediyle ev almak isteyen vatandaşlar için aylık taksit yükünün ağır kalması anlamına geliyor.

Sektör temsilcileri, 1 milyon TL tutarında 120 ay vadeli bir konut kredisinde toplam geri ödemenin faiz oranına bağlı olarak ana paranın çok üzerine çıkabildiğine dikkat çekiyor. Faiz indirimi gelmemesi halinde kredi maliyetlerinde ciddi bir düşüş ihtimali zayıf görülüyor.

Konut Talebinde Yavaşlama Riski

Uzmanlara göre faiz indiriminin ötelenmesi, konut piyasasında “bekle-gör” eğilimini güçlendirebilir. Özellikle ilk kez ev alacak ve krediye bağımlı kesimde talep zayıflayabilir.

Bu durumun satış adetlerinde yavaşlamaya yol açabileceği, ikinci el piyasada ise pazarlık payının artabileceği ifade ediliyor. Ancak arzın sınırlı olduğu bölgelerde fiyatlarda sert bir düşüş beklenmiyor.

Fiyatlar Üzerinde Çift Yönlü Baskı

Faizlerin yüksek kalması talebi baskılarken, inşaat maliyetleri ve enflasyonist ortam fiyatların aşağı gelmesini sınırlıyor. Gayrimenkul uzmanları, bu nedenle konut fiyatlarında sert bir geri çekilmeden ziyade yatay seyir ihtimalinin daha güçlü olduğunu belirtiyor.

Bankalar Daha Seçici Olabilir

Faiz indirimi gelmemesi halinde bankaların kredi politikalarında daha temkinli davranabileceği, kredi notu ve gelir şartlarının daha sıkı uygulanabileceği ifade ediliyor. Peşinat oranlarında esneklik beklenmezken, krediye erişimin zorlaşabileceği belirtiliyor.

Piyasalarda gözler şimdi Merkez Bankası’nın faiz kararında. Kararın konut kredisi piyasası üzerindeki etkisinin önümüzdeki haftalarda daha net görülmesi bekleniyor.