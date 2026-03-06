Sıkı para politikası ve küresel belirsizliklerin gölgesinde bankalar, konut kredisi faizlerini yüzde 2,49 ile yüzde 3,19 bandında tutmaya devam ediyor.

Listenin en başında Akbank ve QNB yer alırken, kamu bankaları ve katılım bankaları arasındaki rekabet de dikkat çekiyor.

BANKALARA GÖRE 1 MİLYON TL/10 YIL VADE ÖDEME TABLOSU

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ BAŞKA BAHARA MI KALDI?

Piyasa uzmanları, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte TCMB’nin temkinli duruşunu koruyacağını ve kısa vadede bir faiz indiriminin konut kredisi oranlarına yansımasının zor olduğunu belirtiyor.

Şu anki tabloda, 1 milyon TL kredi kullanan bir vatandaşın toplam geri ödemesi seçtiği bankaya göre 3,1 milyon TL ile 3,9 milyon TL arasında değişiyor.

En uygun teklif ile en yüksek teklif arasındaki fark ise 10 yılın sonunda yaklaşık 765 bin TL'yi buluyor.

Önemli Not: Bankaların sunduğu toplam ödeme tutarları; sigorta, ekspertiz ve dosya masraflarına göre küçük değişiklikler gösterebilir.