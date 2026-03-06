ABD'de Şubat ayına ilişkin açıklanan tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam Şubat ayında 92 bin kişi azaldı.

Piyasalarda istihdamın 58 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 4,3 seviyesinde kalması bekleniyordu.

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

ABD'de işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 4,4 seviyesine çıktı. Bir önceki ay işsizlik oranı yüzde 4,3 olarak açıklanmıştı.

Öte yandan Ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi de aşağı yönlü revize edildi. Daha önce 130 bin artış olarak açıklanan veri 126 bin olarak güncellendi.

ÜCRET ARTIŞLARI BEKLENTİYİ AŞTI

Enflasyon açısından yakından izlenen ortalama saatlik kazançlar ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Şubat ayında ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,8 artış kaydetti. Piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artış olması yönündeydi.

KAZANÇLAR YÜKSELDİ

Ekonomik nedenlerle yarı zamanlı çalışanların sayısı 477.000 azalarak 4,4 milyona geriledi. İşgücü dışında olup iş arayanların sayısı ise 6,0 milyon oldu. Umutsuz işçi sayısı 109.000 düşerek 366.000’e indi.

Sağlık sektöründe istihdam 28.000 azaldı; hekim ofislerinde 37.000 kayıp yaşanırken, hastanelerde 12.000 artış görüldü. Bilgi sektöründe 11.000, federal hükümette ise 10.000 kişilik düşüş kaydedildi. Sosyal yardım alanında 9.000 kişilik artış gerçekleşti.

Özel sektör çalışanlarının ortalama saatlik kazancı şubat ayında 15 cent artarak 37,32 dolara yükseldi. Yıllık artış yüzde 3,8 oldu. Üretim ve denetim dışı çalışanların saatlik kazancı 9 cent artışla 32,03 dolara çıktı. Ortalama çalışma süresi 34,3 saat ile değişmedi.

PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?

ABD istihdam verisinin ardından ons altın 5.097 dolardan 5.129 dolara yükseldi. Dolar Endeksi 99,27 seviyesinden 99,04'e kadar geriledi.

Bitcoin 69 bin 800 dolar seviyesinden ilk etapta 70 bin 350 dolara kadar yükselirken, sonrasında yeniden 70 bin doların altına sarktı.

Borsa İstanbul'da da BİST 100 endeksi 12.828 seviyesinden 12.790 seviyesine kadar geriledi.

FED'den faiz indirimi beklentileri de haziran ve temmuz ayındaki toplantılar için sırasıyla 3 ve 2 puan artış gösterdi.