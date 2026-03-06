SON DAKİKA HABERİNE GÖRE, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile eski TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın, dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalar gerekçe gösterilerek “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandıkları davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasından “suçun yasal unsurlarının oluşmaması” nedeniyle Turan ve Aras’ın ayrı ayrı beraatlarına kararı verdi.

1 YIL 3 AY 18 GÜN HAPİS CEZASI

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından ise iki isme de 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında, kamuoyuna yaptıkları bazı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, söz konusu açıklamaların kamuoyunda yanlış veya yanıltıcı bilgi yayılmasına neden olduğu iddiasıyla iki isim hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla dava açmıştı.

Hazırlanan iddianamede, açıklamaların geniş kitlelere ulaşması ve kamuoyunda etkili olması gerekçesiyle suçun alenen işlendiği öne sürülmüştü. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Turan ve Aras hakkında dava açılmış ve iki isim yargılanmaya başlamıştı.