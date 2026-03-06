İstanbul’un ticaret merkezlerinden Laleli’de faaliyet gösteren bir dizi firmaya yönelik yürütülen kapsamlı kara para aklama soruşturması sonuçlandı. Aralarında 56 tutuklunun da bulunduğu 112 kişi hakkında hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Dinçer Gökçe’nin haberine göre BDDK tarafından hazırlanan rapordaki çarpıcı detaylar iddianamede yer buldu. Şüphelilerin en az 312 POS cihazı ve çok sayıda paravan firma kullanarak toplamda 47 milyar 573 milyon 366 bin TL tutarında kara para akladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan teknik takiplerde, sanıklardan birinin telefonda kullandığı “Büyük vurgun yapıyoruz” ifadesi aklama faaliyetinin boyutunu ortaya koydu.
PARALAR DÖVİZ BÜROLARINDA İSTİFLENDİ
İddianameye göre; Dağlar Group, MHR Group, Atlantis, Global47 ve Anka Group gibi şirketler aklama faaliyetlerinin merkezinde yer aldı. Suçtan elde edilen milyarlarca liranın fiziki olarak muhafaza edilmesi için ise Laleli’de bulunan şu döviz büroları kullanıldı:
Taç Döviz
Aklar Döviz
Cengizler Döviz
Tataroğlu Döviz
ŞİRKET BAZLI VURGUN RAKAMLARI
Aklanan paranın şirketler üzerindeki dağılımı dudak uçuklattı:
Kabile Tekstil (Hasan Boz): 10 milyar 159 milyon TL
Dağlar Group Kargo & Kahraman Elçiboğa Kuyumculuk: 8 milyar 566 milyon TL
Dağsoy Nakliyat: 6 milyar 165 milyon TL
Laleli Altın: 3 milyar 311 milyon TL
Global 47 Lojistik: 2 milyar 466 milyon TL
ARANANLAR ARASINDA "ÖRGÜT LİDERİ" AVUKAT DA VAR
Dosya kapsamında 112 sanık; ‘kara para aklama’, ‘tefecilik’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlamalarıyla yargılanacak. Aralarında Avukat İdris Baraj’ın da bulunduğu 21 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Avukat Baraj’ın, bir başka uyuşturucu ticareti dosyasında da ‘örgüt lideri’ sıfatıyla yargılandığı öğrenildi.