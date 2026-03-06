Dinçer Gökçe’nin haberine göre BDDK tarafından hazırlanan rapordaki çarpıcı detaylar iddianamede yer buldu. Şüphelilerin en az 312 POS cihazı ve çok sayıda paravan firma kullanarak toplamda 47 milyar 573 milyon 366 bin TL tutarında kara para akladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan teknik takiplerde, sanıklardan birinin telefonda kullandığı “Büyük vurgun yapıyoruz” ifadesi aklama faaliyetinin boyutunu ortaya koydu.

PARALAR DÖVİZ BÜROLARINDA İSTİFLENDİ

İddianameye göre; Dağlar Group, MHR Group, Atlantis, Global47 ve Anka Group gibi şirketler aklama faaliyetlerinin merkezinde yer aldı. Suçtan elde edilen milyarlarca liranın fiziki olarak muhafaza edilmesi için ise Laleli’de bulunan şu döviz büroları kullanıldı:

Taç Döviz

Aklar Döviz

Cengizler Döviz

Tataroğlu Döviz

ŞİRKET BAZLI VURGUN RAKAMLARI

Aklanan paranın şirketler üzerindeki dağılımı dudak uçuklattı:

Kabile Tekstil (Hasan Boz): 10 milyar 159 milyon TL

Dağlar Group Kargo & Kahraman Elçiboğa Kuyumculuk: 8 milyar 566 milyon TL

Dağsoy Nakliyat: 6 milyar 165 milyon TL

Laleli Altın: 3 milyar 311 milyon TL

Global 47 Lojistik: 2 milyar 466 milyon TL

ARANANLAR ARASINDA "ÖRGÜT LİDERİ" AVUKAT DA VAR

Dosya kapsamında 112 sanık; ‘kara para aklama’, ‘tefecilik’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlamalarıyla yargılanacak. Aralarında Avukat İdris Baraj’ın da bulunduğu 21 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Avukat Baraj’ın, bir başka uyuşturucu ticareti dosyasında da ‘örgüt lideri’ sıfatıyla yargılandığı öğrenildi.