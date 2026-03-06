2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayan Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) – Metropal Card halka arzının sonuçları açıklandı. TERA Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen halka arzın sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi. Açıklanan verilere göre halka arza 964 bin 747 bireysel yatırımcı katıldı.

BİREYSEL YATIRIMCILARA ORTALAMA 10 LOT DAĞITILDI

Halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara ortalama 10 lot hisse dağıtımı yapıldı. Yüksek talepte bulunan yatırımcıların ise talep ettikleri payların yaklaşık yüzde 3,46’sı kadar hisse alabildiği belirtildi. Şirket paylarının önümüzdeki hafta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

HALKA ARZA GÜÇLÜ TALEP GELDİ! 7,4 KATINA ULAŞTI

Metropal halka arzında satışa sunulan 18 milyon 900 bin TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı. Halka arza yatırımcı gruplarından gelen talep incelendiğinde yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,4 katı talep oluştuğu görüldü. Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda talep tahsisatın 28,9 katına ulaşırken, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 13,3 katı talep toplandı. Yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,1 katı talep gerçekleşti. Böylece toplam talep halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,4 katına ulaştı.

TOPLAM 965 BİN YATIRIMCIYA DAĞITIM YAPILDI

Halka arz kapsamında paylar toplam 965 bin 336 yatırımcıya dağıtıldı. Bu kapsamda 964 bin 747 yurt içi bireysel yatırımcı pay sahibi olurken, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda 322 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Ayrıca 166 yurt içi kurumsal yatırımcı ve 11 yurt dışı kurumsal yatırımcıya pay verildi. Bunun yanında 90 grup çalışanı da halka arzdan pay aldı.

TAHSİSAT ORANLARI AÇIKLANDI

Halka arzda yatırımcı gruplarına ayrılan tahsisat oranları da paylaşıldı. Buna göre yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 48, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubuna yüzde 10, grup çalışanlarına yüzde 0,95, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 20 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yüzde 21,05 oranında tahsisat ayrıldı. Grup çalışanları kategorisinde kullanılmayan tahsisatın ise yurt dışı kurumsal yatırımcı grubuna aktarıldığı belirtildi.