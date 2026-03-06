Borsa İstanbul’da 2–6 Mart 2026 haftasında yabancı işlemleri dikkatle izlenirken, Bank of America’nın alım ve satım tarafındaki dağılımı netleşti. Kurum söz konusu haftayı 1 milyar 716 milyon 416 bin 425 TL net satışla tamamladı.

ASELS’te 3 Milyar TL’yi Aşan Alım

Hafta boyunca en güçlü alım savunma sanayi hissesi ASELS’te gerçekleşti. Bank of America, ASELS’te 3 milyar 44 milyon TL’lik net alım yaptı. Bankacılık tarafında AKBNK 1 milyar 710 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı.

Alım tarafında öne çıkan diğer hisseler ise şöyle sıralandı:

KCHOL: 725,3 milyon TL

BIMAS: 675,2 milyon TL

THYAO: 583,1 milyon TL

Bu tablo, kurumun seçili hisselerde pozisyon artırdığını gösterdi.

Bankacılık ve Sanayide Güçlü Satış

Satış tarafında ise bankacılık ve sanayi hisseleri öne çıktı. En yüksek satış 1 milyar 955 milyon TL ile GARAN’da gerçekleşti. EREGL’de 1 milyar 862 milyon TL, TRALT’ta 1 milyar 514 milyon TL’lik satış dikkat çekti.

Diğer dikkat çeken satışlar ise şu şekilde:

YKBNK: 1 milyar 105 milyon TL

ISCTR: 939 milyon TL

Net Tablo Satış Ağırlıklı

Alım tarafında bazı hisselerde güçlü girişlere rağmen, satış hacminin yüksek olması nedeniyle kurum haftayı net satıcı olarak kapattı. Özellikle bankacılık sektöründeki yoğun çıkışlar, toplam net hacmi eksiye taşıdı.

Yabancı yatırımcı akışının yönü açısından söz konusu hisselerde önümüzdeki günlerde oluşacak fiyat hareketleri yakından takip edilecek.